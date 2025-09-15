Se tiró desde un balcón, cayó sobre una vecina que había salido a tirar la basura y la mató

El hombre de 70 años sobrevivió a la caída, mientras que la mujer de 83 murió al instante.

Se tiró desde un balcón para suicidarse, cayó sobre una vecina que salió a tirar la basura y la mató.

Una tragedia sacudió a la ciudad de Milán, en el norte de Italia, donde una mujer de 83 años murió luego de que su vecino, de 70 años, se lanzara desde el balcón de su vivienda en un aparente intento de suicidio y cayera sobre ella desde unos 20 metros de altura.

La víctima, identificada como Francesca Manno, se encontraba atravesando el patio del edificio para tirar la basura cuando fue impactada por el cuerpo del hombre. Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, pero la mujer murió en el lugar debido a la violencia del golpe, según Milano Today.

El hombre, cuyo nombre no trascendió, sobrevivió a la caída y fue trasladado al hospital con múltiples fracturas en las piernas y otras lesiones. Su vida no corre peligro. La policía confirmó que se encuentra consciente y fuera de riesgo vital, pero quedó acusado de homicidio involuntario y bajo investigación judicial.

En un principio, algunos vecinos pensaron que podía tratarse de una pareja que habían intentado quitarse la vida, pero las autoridades descartaron esa hipótesis tras verificar que no había ningún vínculo sentimental entre ambos, más allá de la relación de vecindad.

La policía informó que el hombre que se encuentra en libertad, pero bajo investigación. Además, reconstruyeron la dinámica exacta de los hechos.