Funeral de Charlie Kirk: Trump lo proclamó "héroe nacional" y la viuda perdonó al asesino

Miles de personas se congregaron en el State Farm Stadium para despedir al activista conservador, asesinado en Utah. El acto reunió a las principales figuras del Gobierno de Donald Trump.

Donald Trump y la viuda de Charlie Kirk en el funeral del activista

Donald Trump y la viuda de Charlie Kirk en el funeral del activista

Once días después del asesinato del activista Charlie Kirk, miles de seguidores se congregaron en el State Farm Stadium, en Arizona, para un homenaje que trascendió lo personal y se convirtió en una proclamación política.

El discurso de Donald Trump sobre el asesinato de Charlie Kirk Con 73.000 personas presentes, el acto del funeral tuvo la magnitud de un funeral de Estado y fue encabezado por el presidente Donald Trump, quien llamó al referente conservador un “ héroe nacional” y anunció que le concederá de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad.

Donald Trump y la viuda de Charlie Kirk en el funeral del activista Donald Trump y la viuda de Charlie Kirk en el funeral del activista EFE El mandatario subió al escenario y frente a la multitud, aseguró que el crimen de Kirk fue “un atentado contra las libertades más sagradas de Estados Unidos”: “El arma estaba apuntada contra él, pero la bala iba dirigida contra todos nosotros, contra cada uno de nosotros”, señaló Trump, quien subrayó que Kirk fue “uno de los patriotas más influyentes” de la historia reciente del país y pieza clave en su triunfo electoral de 2024.

Embed WOW! In a heartwarming moment, President Trump called Erika Kirk out on the stage and gave her a MASSIVE hug and comforted her. He then pointed to the sky, gesturing to Charlie.



That's our president. This is the side the media never wants to show. AMERICA IS WITH ERIKA! pic.twitter.com/e6r2RKDNWT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025 Erika Kirk, viuda de Charlie: "A ese hombre lo perdono" Uno de los momentos más emotivos del funeral fue el discurso de Erika Kirk, viuda del activista y nueva directora de Turning Point USA, la organización juvenil fundada por su esposo. Vestida de blanco, aseguró entre lágrimas que perdonaba al joven de 22 años, sospechoso del asesinato: “Mi esposo quería salvar a jóvenes, como el que le quitó la vida (…) A ese hombre lo perdono, porque fue lo que hizo Cristo y es lo que Charlie haría”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cspan/status/1969891437153022226&partner=&hide_thread=false Erika Kirk: "My husband Charlie he wanted to save young men, just like the one who took his life...On the cross, our savior said, 'Father, forgive them, for they not know what they do.' That young man. I forgive him." pic.twitter.com/jy8W7YrmVs — CSPAN (@cspan) September 21, 2025 El evento se extendió por casi cinco horas y contó con discursos de los principales miembros del gabinete. El vicepresidente JD Vance, uno de los más cercanos a Kirk, fue ovacionado al atribuir parte del triunfo republicano al legado del activista. “Gracias a él, estamos aquí”, afirmó.