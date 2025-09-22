Disparos y gases lacrimógenos tras el vuelco del camión con carne en el Acceso Este

Tras el accidente, decenas de personas se acercaron para robar la carga de carne. Quitaron las vallas y atacaron a la Policía, pero las fuerzas respondieron de inmediato. Hay personas detenidas.

Violento incidente tras la caída de un camión con carga en el Acceso Este.

El accidente vial en el Acceso Este, que en la mañana de este lunes había dejado como saldo un camión cargado de carne volcado sobre la calle Cañadita Alegre, derivó horas más tarde en un violento episodio con disparos y gases lacrimógenos por parte de la Policía de Mendoza ante la gente que intentaba robar el cargamento.

Luego del vuelco, que se produjo tras el impacto de un utilitario contra el transporte de carga y que dejó la mercadería desparramada en la calle, decenas de personas rompieron el vallado colocado en la zona del siniestro y avanzaron sobre la carga. Algunos agredieron directamente a los efectivos, lo que provocó una rápida respuesta.

En ese contexto, se enfrentaron con la Policía de Mendoza, que respondió con disparos disuasivos y gases lacrimógenos. Según informaron desde las fuerzas, ya hay personas detenidas tras el intento de robo del cargamento. Otras ya fueron identificadas, mientras que el operativo continúa en marcha y se intenta controlar la situación.

La tensión escaló rápidamente: algunos grupos arrojaron piedras, palos y otros objetos contundentes contra los uniformados, mientras que el tránsito continuaba generando un escenario de descontrol absoluto en el puente del Acceso Este y en la calle Cañadita Alegre, en Guaymallén.