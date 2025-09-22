Adolescente entró con un arma a una escuela en Guaymallén: el susto de una compañera y cómo lo descubrieron

Dos compañeros de curso que comparten colectivo en su viaje de ida a la escuela , él abre la mochila y le muestra a ella que lleva un arma de fuego . Ambos adolescentes son compañeros de la escuela 4-121 Técnicos Mendocinos (Guaymallén) . Gracias a que la chica le avisó a su tía y la mujer llamó al colegio , cuando ambos adolescentes llegaron al establecimiento ya se ha activado el protocolo , y el niño fue contenido -de manera reservada- por la directora y psicopedagogos .

Un camión con carne volcó en el Acceso Este y "aterrizó" en Cañadita Alegre

El de esta mañana en la escuela técnica de Guaymallén se convirtió en el segundo episodio de un alumno que llega armado a la escuela en doce días. Pero, a diferencia del hecho de La Paz -que involucró a a una niña de 14 años encerrada en la escuela durante cinco horas , lapso en que llegó a amenazar a compañeros- , en este caso la situación no pasó a mayores.

La secuencia clave para detectar el episodio a tiempo se dio en el transporte público , luego de que el adolescente de 15 años le mostrara a su compañera que llevaba una réplica de arma de aire comprimido . Preocupada, y más aún con el episodio de La Paz aún fresco en la memoria de los mendocinos, la chica avisó a su tía , quien puso en conocimiento a las autoridades del colegio , ubicado en Estrada y Cangallo .

Según confirmó el director de Educación Técnica y Trabajo, Claudio Dagne , siguiendo el protocolo, la directora y personal de la Dirección de Apoyo Escolar (DAE) recibieron al menor de edad en la puerta del colegio . Para entonces, además, ya habían avisado a la familia del chico . Todo seo se dio en el transcurso de la mañana de este lunes, 22 de septiembre .

Hasta que la madre del chico llegó a la escuela , el menor permaneció en la dirección , siempre con acompañamiento y contención profesional . En tanto, al revisar la mochila del niño, se confirmó que se trataba de una réplica de aire comprimido calibre 9 mm, sin municiones . Además, se supo que el adolescente nunca mostró el arma dentro de la escuela ni amenazó a nadie.

Claudio Dagne DGE Adolescente entró con un arma a una escuela en Guaymallén: el susto de una compañera y cómo lo descubrieron Los Andes

"Nos dijeron que se había activado el protocolo porque un chico había traído un arma, estábamos por salir al recreo, pero nos salimos y nos quedamos unos 20 o 25 minutos encerrados. Yo me enteré por unos compañeros, pero nunca me imaginé que podía pasar una cosa así. Hemos tenido conflictos, amenazas, pero nunca algo así", resumió uno de los estudiantes del colegio en declaraciones a Aconcagua Radio.

Por su parte, Dagne confirmó que el episodio no pasó a mayores y aclaró que las clases continuaron con normalidad, a pesar de que algunos padres y tutores retiraron a algunos chicos por temor.

"Me enteré en una verdulería de la zona que había pasado una situación rara en la escuela, vine de inmediato y retiré a mi hijo", destacó el padre de uno de los alumnos, también en diálogo a Aconcagua Radio. Además, aclaró que es la primera vez que viven una situación de ese tipo en el establecimiento.

Desde la DGE explicaron que no les constaba que el joven tuviese antecedentes conflictivos en el colegio ni tampoco que existiesen registros previos de episodios similares. En los próximos días, anticiparon, se reforzarán charlas y talleres de concientización con los alumnos del curso.

El recuerdo de la adolescente atrincherada con un arma en La Paz

El caso de este lunes en Guaymallén se suma al episodio de la chica de 14 años que ingresó el pasado 10 de septiembre con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz.

Aquella mañana, la joven se atrincheró durante unas cinco horas y hasta disparó unas dos veces al aire, sin afortunadamente herir a profesores o compañeros. Finalmente, fue reducida y recibió atención médica, escolar y psicológica.

Los demás alumnos de ese colegio tuvieron una jornada de concientización y acompañamiento, luego de una historia que generó conmoción a nivel nacional por la crudeza de las imágenes y la violencia de esta época en las aulas.