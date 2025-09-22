Borracho y con licencia vencida hace cuatro años, atropelló a un ciclista en Guaymallén

Un conductor alcoholizado protagonizó esta mañana un incidente de tránsito en Guaymallén , donde chocó a un ciclista en la esquina de Lamadrid y Uspallata , en la zona de Dorrego . El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de este lunes , cuando un Chevrolet, conducido un hombre de 51 años , circulaba por calle Lamadrid de oeste a este y, al girar hacia el norte por Uspallata, impactó contra un ciclista de 48 años que transitaba en sentido contrario.

La víctima fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) , que diagnosticó politraumatismo moderado y dispuso su traslado a la Clínica Francesa .

En tanto, personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia al automovilista, que arrojó 0,76 g/l en sangre . Además, se constató que el hombre tenía la licencia vencida desde febrero de 2021 , informaron fuentes policiales.

Otro conductor alcoholizado: volcó solo en Las Heras

Ayer por la noche, pasadas las 20.30, un Fiat Uno, conducido por un hombre de 37 años, volcó sobre calle Presidente Quintana, en una zona de curvas pronunciadas, en Las Heras.

El vehículo terminó dentro de un canal y, al llegar personal policial, se constató que el conductor circulaba solo. El dosaje de alcohol realizado por personal del GUM arrojó 2,43 g/l, un nivel casi cinco veces superior al permitido por ley.

Intervino la Oficina Fiscal de la Comisaría 56.