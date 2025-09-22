22 de septiembre de 2025 - 12:09

Borracho y con licencia vencida hace cuatro años, atropelló a un ciclista en Guaymallén

Ocurrió hoy a plena luz del día en la intersección de Lamadrid y Uspallata. La víctima sufrió politraumatismos. En otro caso, un conductor alcoholizado volcó en solitario en Las Heras.

Lugar del choque entre conductor alcoholizado y un ciclista en Dorrego&nbsp;

Lugar del choque entre conductor alcoholizado y un ciclista en Dorrego 

Foto:

Street View
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un conductor alcoholizado protagonizó esta mañana un incidente de tránsito en Guaymallén, donde chocó a un ciclista en la esquina de Lamadrid y Uspallata, en la zona de Dorrego. El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales.

Leé además

Sergio Mariano Nacenta, empresario sanjuanino asesinado en Las Heras

Quién era el empresario sanjuanino asesinado de un tiro en Las Heras

Por Redacción Policiales
Los dos sujetos fueron derivados  al Hospital Central. Archivo.

Fuego cruzado: un hombre fue asesinado de un balazo y el otro resultó herido en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de este lunes, cuando un Chevrolet, conducido un hombre de 51 años, circulaba por calle Lamadrid de oeste a este y, al girar hacia el norte por Uspallata, impactó contra un ciclista de 48 años que transitaba en sentido contrario.

La víctima fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que diagnosticó politraumatismo moderado y dispuso su traslado a la Clínica Francesa.

En tanto, personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia al automovilista, que arrojó 0,76 g/l en sangre. Además, se constató que el hombre tenía la licencia vencida desde febrero de 2021, informaron fuentes policiales.

La Oficina Fiscal de Guaymallén tomó intervención.

Otro conductor alcoholizado: volcó solo en Las Heras

Ayer por la noche, pasadas las 20.30, un Fiat Uno, conducido por un hombre de 37 años, volcó sobre calle Presidente Quintana, en una zona de curvas pronunciadas, en Las Heras.

El vehículo terminó dentro de un canal y, al llegar personal policial, se constató que el conductor circulaba solo. El dosaje de alcohol realizado por personal del GUM arrojó 2,43 g/l, un nivel casi cinco veces superior al permitido por ley.

Intervino la Oficina Fiscal de la Comisaría 56.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El empresario sanjuanino Sergio Nacenta (59) fue asesinado en Las Heras

Investigan si el empresario asesinado en Las Heras cruzó mensajes con la hija de 13 años del detenido

Por Oscar Guillén
Camión desbarrancó en el Acceso Este y cayó sobre Cañadita Alegre

Un camión desbarrancó del Acceso Este y "aterrizó" en Cañadita Alegre

Por Redacción Policiales
Escuela Técnicos Mendocinos

Otro adolescente entró con un arma a una escuela en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un sospecho por el crimen de Las Heras.

Hombre hallado muerto en Las Heras: detuvieron a un sospechoso con frondoso prontuario

Por Redacción Policiales