Insólito: encontraron el durazno más grande del mundo y entró en el Libro Guinness de los Récords

El dueño de la huerta donde apareció el fruto aseguró que "no lo esperaban", y que simplemente ocurrió por el clima de este 2025. La comparativa con duraznos de tamaño normal es sorprendente.

Por Redacción

Un durazno super extraño acaba de entrar en la historia: con 828 gramos de peso, la fruta cultivada en un huerto de Virginia, Estados Unidos, fue reconocida como la más pesada del mundo por el Libro Guinness de los Récord. Su inexplicable tamaño sorprendió en las redes porque es similar al de un zapallo.

La pieza pertenece a la variedad conocida como PF-27A y fue recolectada a principios de septiembre en la localidad de Crozet. Desde el primer momento, los productores sospecharon que podía romper la marca anterior de 816 gramos, y la certificación oficial lo confirmó.

Henry Chiles, propietario del huerto, aseguró que nunca buscaron obtener un récord: “No estábamos intentando conseguir el durazno más grande que haya existido, simplemente sucedió que el clima que tuvimos este año resultó bueno y nos permitió cultivar un durazno gigantesco”, dijo en una entrevista.

Un informe del hecho, realizado por un canal televisivo local en la huerta de Chiles, muestra el sorprendente tamaño del durazno cultivado, acompañado de otros ejemplares del fruto. En la comparativa con otros duraznos normales, el récord es tan grande que supera al melón.

El fruto fue analizado por los jueces de Guinness, quienes verificaron la marca y lo oficializaron como el durazno más grande jamás registrado. Ahora, ingresó en la obra de referencia anual que recopila los récords más destacados en el mundo y los logros humanos.

"Felicitamos a Henry Chiles por cultivar una fruta tan voluminosa y nuestro agradecimiento a Guinness World Records por su verificación", anunciaron en Instagram. El durazno se volvió tan viral, que el fruto llegó a oídos de las autoridades del libro de récord más famoso del mundo.

