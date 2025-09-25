25 de septiembre de 2025 - 20:37

Quedó atrapada en un tobogán acuático de un crucero y su video invadió las redes: "Mi peor pesadilla"

El instante fue publicado en un video de TikTok y los usuarios admitieron sentir ansiedad al verlo.

Una mujer quedó atrapada en un tobogán acuático de un crucero: "Mi peor pesadilla"

Por Manuel Ferreyra

Una mujer que viajaba en un crucero pasó por una experiencia aterradora al quedar atrapada en un tobogán acuático ubicado a pocos metros del mar abierto.

El video del momento, que rápidamente se viralizó en TikTok, muestra a la pasajera atrapada dentro del tubo transparente mientras el mar se agita violentamente debajo.

En la grabación, se puede ver cómo la mujer intenta avanzar extendiendo los brazos y empujando su cuerpo para poder salir, mientras otros pasajeros reaccionan con gritos al percatarse de la situación.

“Dios mío, literalmente está atrapada”, se oye exclamar a una persona que presencia la escena, justo antes de que finalice la grabación, que dura solo 13 segundos.

La persona que compartió el video no especificó en qué crucero ocurrió el incidente. No obstante, la embarcación guarda un gran parecido con el Bliss de Norwegian Cruise Line, que, según la revista People, se encontraba realizando un recorrido de siete días por Alaska el 19 de septiembre.

Este barco cuenta con una atracción conocida como Ocean Loops, un tobogán con doble vuelta que se extiende más de tres metros fuera del borde del navío y queda suspendido a una altura de aproximadamente 48 metros sobre el mar.

Este tobogán funciona mediante una trampa que se abre bajo los pies del usuario, impulsándolo a través de varias curvas antes de terminar en una pileta dentro del crucero.

El video publicado en TikTok alcanzó más de 7 millones de vistas y ya suma cerca de 250,000 “me gusta”, generando una ola de comentarios de personas que confesaron haber sentido pánico al observar la escena.

“¿Alguien más está teniendo un ataque de pánico viendo esto?”, escribió una usuaria. Otra persona comentó: “Atascarme en un tobogán acuático sobre agua de mar me provocaría una psicosis”.

“La pobreza me ha salvado una vez más”, señaló un tercer usuario, mientras que alguien más expresó: “Mi peor pesadilla”.

