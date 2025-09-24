¿Hotel o cárcel?: pagaron 200 euros por una habitación que describieron como "presidiaria"

Una usuaria española de TikTok, llamada Ana, compartió con sus seguidores la insólita experiencia que vivió al alquilar una habitación en un hotel de Nueva York para dos personas. A pesar de costar 200 euros por una sola noche para dos personas, las condiciones del lugar eran comparables a las de una cárcel.
En el video, Ana comienza su recorrido por la habitación con la irónica pregunta: “¿Hotel o cárcel?”. A lo largo de su “room tour”, muestra a sus seguidores el reducido espacio que tienen. El baño, según comparte en imágenes, se reduce a una pequeña bacha y un espejo diminuto, que, con humor, describe como propios de una celda de prisión.
Embed - Room Tour #ny #hotel #roomtour #travel
La tiktoker continúa y, en un tono sarcástico, resalta la “gran vista” desde el cuarto. A pesar de que la habitación no ofrece una visión del icónico Empire State Building, muestra que la supuesta ventana es, en realidad, un cuadro de la ciudad colgado en la pared.
Asdemás del pequeño espacio el espacio no parece ser muy seguro: “Una ventana por la que te pueden robar o entrar a asaltar por la noche, porque es súper segura”, bromea la joven.
Luego, la joven señala la cama, que parece sacada de un campamento. Esta referencia se debe a que Ana suele compartir en sus redes sociales sus experiencias trabajando en campamentos de verano.
El video superó las 27,7 mil visualizaciones. Algunos usuarios le recordaron que “Nueva York es bastante caro”, mientras que otros ironizaron: “Sin duda fue toda una experiencia”. No faltaron quienes le señalaron que con ese precio “hay hoteles increíbles”. Ante las críticas, Ana aclaró que la reserva la habían hecho apenas una hora antes de hospedarse, y que era lo único que quedaba disponible.
Ana tomó con humor la situación y demuestra que a veces el precio que se paga no es equivalente con el valor real de la habitación.