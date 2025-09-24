¿Hotel o cárcel?: pagaron 200 euros por una habitación que describieron como "presidiaria"

Alquilaron una habitación en Nueva York y, pese al alto costo, el lugar no tenía baño y las condiciones para las turistas eran similares a una celda.

Una usuaria de TikTok con sus seguidores su experiencia al reservar un hotel en Nueva York, al que define como una cárcel a pesar de su alto costo.

Una usuaria española de TikTok, llamada Ana, compartió con sus seguidores la insólita experiencia que vivió al alquilar una habitación en un hotel de Nueva York para dos personas. A pesar de costar 200 euros por una sola noche para dos personas, las condiciones del lugar eran comparables a las de una cárcel.

En el video, Ana comienza su recorrido por la habitación con la irónica pregunta: “¿Hotel o cárcel?”. A lo largo de su “room tour”, muestra a sus seguidores el reducido espacio que tienen. El baño, según comparte en imágenes, se reduce a una pequeña bacha y un espejo diminuto, que, con humor, describe como propios de una celda de prisión.

La tiktoker continúa y, en un tono sarcástico, resalta la "gran vista" desde el cuarto. A pesar de que la habitación no ofrece una visión del icónico Empire State Building, muestra que la supuesta ventana es, en realidad, un cuadro de la ciudad colgado en la pared.

Asdemás del pequeño espacio el espacio no parece ser muy seguro: “Una ventana por la que te pueden robar o entrar a asaltar por la noche, porque es súper segura”, bromea la joven.

Luego, la joven señala la cama, que parece sacada de un campamento. Esta referencia se debe a que Ana suele compartir en sus redes sociales sus experiencias trabajando en campamentos de verano.