Pidió comida a domicilio, el repartidor cometió un error y desubrió que no tiene buenos vecinos

La historia se ha hecho viral en las redes sociales y muestra cómo la actitud de la gente puede mostrar una cara que no conocías.

Desde la comodidad del hogar, cualquier persona puede recurrir a las aplicaciones de comida a domicilio para acceder a sus platos preferidos. Sin embargo, a veces las cosas no salen como uno espera y un pedido puede terminar mal, como le sucedió a Jose Manuel.

Es clave que a la hora de pedir un delivery los datos sean correctos, para evitar sorpresas. El usuario al que se hizo mención contó su experiencia en su perfil de Threads y prontó se viralizó.

"Estamos un tiempo fuera de casa por reformas y vivimos en otro lugar. Hemos hecho un pedido para comer y el repartidor se ha equivocado de planta", comenzó a relatar Manuel. Y agregó: "Las personas que lo han recibido, lejos de indicar el equívoco, se lo han quedado sin decir nada. He bajado corriendo a por el repartidor y han tenido que entregármelo (sin pedir disculpas)".

El usuario no solo lamentó el accionar de sus nuevos vecinos, sino que es mostró decepcionado: "La gente es increíble". Sin embargo, lo más llamativo es que este tipo de situaciones no son algo aislado. La publicación cuenta ya con varios "me gusta" y otras personas se animaron a contar situaciones muy similares.

"Me paso, llamé al restaurante, me dijeron que lo habían entregado, naturalmente les dije que no, que en mi piso no resultó que quien tomó nota se equivocó de piso y puerta. Me trajeron mi pedido sin cargo y ni idea como quedó el asunto ni quise indagar y menos hablar con el vecino" o "en mi casa es el número 30 y se confunden muchísimo con el 30 Bis, a horas de la noche, así que, como ya estoy harta, he decidido quedarme los pedidos", destacaron algunos usuarios.