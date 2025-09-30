Subió al avión con su "animal de apoyo emocional" y todos quedaron en shock al ver lo que llevaba

El video viral de TikTok se trata de un joven actor y comediante de Estados Unidos quién ingresó al vuelo con un llamativo objeto dentro de su mochila.

"Animal de apoyo emocional" fue el nombre que le dio al elemento en su mochila al subir al avión.

Se viralizó en TikTok el video de un joven transportando un pollo horneado en su mochila. El hombre resultó ser Benedict Polizzi, actor y comediante estadounidense. Él mismo publicó en su red social de TikTok un video donde muestra el recorrido que realiza dentro de un aeropuerto hasta que sube al avión, con un pollo horneado dentro de una mochila transparente y lo transportaba como si fuera una mascota.

“Bro said it’s his emotional support animal” dice un título dentro del video, que indica el significado del pollo como su “animal de apoyo emocional”. El clip lo titula como “por favor no acariciar, está trabajando”.

Se puede ver el recorrido de la mochila transparente, donde generalmente viajan mascotas. La mochila pasa por la máquina de rayos X, la cuál se utiliza para inspeccionar equipajes de mano y de bodega. Luego, vemos la reacción de una de las empleadas del aeropuerto. El joven actor generó un gran impacto y confusión ya que no comprendían el sentido del pollo dentro de su mochila. El video finaliza con Benedict sentado comiéndose su "animal de apoyo emocional" dentro del avión.

La reacción del público Con 5.9 millones de visualizaciones, el video se viralizó en la famosa plataforma. Obtuvo una cantidad de 356 mil “me gusta”, 206.7 mil “compartidos” y un total de 4.266 comentarios hasta el momento. Algunos de ellos fueron irónicos y virales también como: “Su hambre de apoyo emocional” o “Es mi pollo de Apollo” generando risas en los usuarios. Hubo comentarios asociados al aeropuerto como: “Nunca creerás lo que vi hoy en el trabajo” refiriéndose a la reacción de la empleada, y otros como “Y así es como nació una nueva regla en todos los aeropuertos”.