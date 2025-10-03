Le molestaba una señal de tránsito en la puerta de su casa, la arrancó con una amoladora y terminó detenido

Un hombre fue aprehendido tras ser acusado de robar una señal de tránsito ubicada frente a su domicilio, en Ciudad.

Un hombre fue aprehendido tras ser acusado de robar una señal de tránsito ubicada frente a su domicilio

Un hombre fue aprehendido tras ser acusado de robar una señal de tránsito ubicada frente a su domicilio, en el Pasaje Las Petunias, luego de que la Dirección de Tránsito de la Ciudad presentara una denuncia respaldada por un video.

En la filmación se observa cómo el individuo, acompañado por otras dos personas, utiliza una herramienta para cortar el caño que sostenía la señal y luego la ingresa a su vivienda.

Con estas pruebas, la Dirección de Tránsito formuló la denuncia ante la fiscalía de instrucción N°26, a cargo del Dr. Daniel Sánchez Giol. Tras un allanamiento en el domicilio, se procedió a la aprehensión del sospechoso bajo la figura de robo agravado en poblado y en banda, contemplado en el artículo 166 del Código Penal Argentino.

Durante el operativo, además, fue recuperado el cartel sustraído: un caño de hierro de tres metros de largo con un disco metálico y la inscripción “Prohibido Estacionar”.

El acusado recuperó la libertad bajo palabra debido a que no contaba con antecedentes penales. Sin embargo, el proceso judicial continuará con las medidas de instrucción correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1974133255088542179&partner=&hide_thread=false | Ciudad: le molestaba una señal de tránsito en la puerta de su casa, la arrancó y terminó detenido



Un hombre fue aprehendido por robar una señal de tránsito que se encontraba ubicada en la puerta de su domicilio, en Ciudad. En la filmación se observa como este sujeto, en… pic.twitter.com/3zN0ujOUR1 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) October 3, 2025