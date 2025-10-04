Violento tiroteo en Las Heras: dos jóvenes resultaron heridos, uno permanece internado

A las 18.59 horas del viernes, un violento tiroteo se registró en la jurisdicción de la Comisaría 43° de Las Heras, en la intersección de calle Regalado Olguín e ingreso al barrio 8 de Abril. Según la información policial, Emir O. (18) y Ciro O. (22) fueron atacados a tiros cuando circulaban en una camioneta Ford F-100 junto a Yair O. (21), quien resultó ileso.
Los detalles del tiroteo
De acuerdo con las primeras averiguaciones, un hombre en bicicleta interceptó a los ocupantes del vehículo y, sin mediar palabra, comenzó a disparar contra ellos antes de huir de la escena. Vecinos alertaron al 911 por las detonaciones, y cuando llegó la policía las víctimas ya habían sido trasladadas por familiares al hospital Luis Lagomaggiore.
El parte médico indicó que Emir sufrió una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo con orificio de entrada y salida, además de un roce en la cabeza. Su cuadro fue considerado fuera de peligro y recibió el alta. En tanto, la situación de Ciro es crítica: el joven ingresó con una herida de bala en la carótida, debió ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva con estado reservado.