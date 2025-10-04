4 de octubre de 2025 - 09:58

Violento tiroteo en Las Heras: dos jóvenes resultaron heridos, uno permanece internado

El hecho ocurrió alrededor de las 19hs en el ingreso al barrio 8 de abril. Fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.

Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

A las 18.59 horas del viernes, un violento tiroteo se registró en la jurisdicción de la Comisaría 43° de Las Heras, en la intersección de calle Regalado Olguín e ingreso al barrio 8 de Abril. Según la información policial, Emir O. (18) y Ciro O. (22) fueron atacados a tiros cuando circulaban en una camioneta Ford F-100 junto a Yair O. (21), quien resultó ileso.

Leé además

Terremoto en Filipinas: muertos, heridos y destrozos.

Terremoto en Filipinas: al menos 60 muertos y más de un centenar de heridos

Por Redacción
Atentado en Mánchester: dos muertos y tres heridos en un ataque a una sinagoga durante Yom Kippur.

Conmoción por un atentado en Mánchester: dos muertos y tres heridos en un ataque a una sinagoga

Por Redacción Mundo
Policía, asalto, robo, muerte
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Los detalles del tiroteo

De acuerdo con las primeras averiguaciones, un hombre en bicicleta interceptó a los ocupantes del vehículo y, sin mediar palabra, comenzó a disparar contra ellos antes de huir de la escena. Vecinos alertaron al 911 por las detonaciones, y cuando llegó la policía las víctimas ya habían sido trasladadas por familiares al hospital Luis Lagomaggiore.

En un confuso episodio un policía le disparó a un portero en el hospital Lagomaggiore
Hospital Lagomaggiore.

Hospital Lagomaggiore.

El parte médico indicó que Emir sufrió una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo con orificio de entrada y salida, además de un roce en la cabeza. Su cuadro fue considerado fuera de peligro y recibió el alta. En tanto, la situación de Ciro es crítica: el joven ingresó con una herida de bala en la carótida, debió ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva con estado reservado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Accidente en Uspallata: dos mujeres heridas tras el vuelco de una Trafic en Ruta 7

Volcó una trafic sobre Ruta 7, en Uspallata: dos mujeres heridas

Por Redacción Policiales
Más de 800 kilos de carne, no apta para consumo humano, fueron decomiados por la Policía Rural en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y  San Rafael. 

Decomisan más de 800 kilos de carne tras un operativo en Las Heras, Guaymallén y San Rafael

Por Redacción Policiales
Otra casa incendiada en la guerra de bandas en los barrios del norte de San Martín (Gentileza para Los Andes) 

Otra casa incendiada en la guerra de bandas en los barrios del norte de San Martín

Por Enrique Pfaab
Un joven motociclista resultó herido cuando le cayó un árbol encima en Las Heras.

Saldo del fuerte viento en Mendoza: dos heridos por caída de árboles y un intoxicado por un incendio

Por Redacción Sociedad