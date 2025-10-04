Violento tiroteo en Las Heras: dos jóvenes resultaron heridos, uno permanece internado

El hecho ocurrió alrededor de las 19hs en el ingreso al barrio 8 de abril. Fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.

A las 18.59 horas del viernes, un violento tiroteo se registró en la jurisdicción de la Comisaría 43° de Las Heras, en la intersección de calle Regalado Olguín e ingreso al barrio 8 de Abril. Según la información policial, Emir O. (18) y Ciro O. (22) fueron atacados a tiros cuando circulaban en una camioneta Ford F-100 junto a Yair O. (21), quien resultó ileso.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, un hombre en bicicleta interceptó a los ocupantes del vehículo y, sin mediar palabra, comenzó a disparar contra ellos antes de huir de la escena. Vecinos alertaron al 911 por las detonaciones, y cuando llegó la policía las víctimas ya habían sido trasladadas por familiares al hospital Luis Lagomaggiore.