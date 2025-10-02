2 de octubre de 2025 - 14:01

Conmoción por un atentado en Mánchester: dos muertos y tres heridos en un ataque a una sinagoga

La Policía británica confirmó que el hecho fue un acto terrorista. El presunto autor fue abatido por los agentes y hay dos personas detenidas.

Atentado en Mánchester: dos muertos y tres heridos en un ataque a una sinagoga durante Yom Kippur.
Atentado en Mánchester: dos muertos y tres heridos en un ataque a una sinagoga durante Yom Kippur.

Por Redacción Mundo

La Policía británica confirmó la detención de dos personas vinculadas con el ataque a una sinagoga en Mánchester este jueves, que dejó un saldo de dos muertos, al menos tres heridos y el atacante abatido por disparos de los agentes. El hecho fue declarado oficialmente como atentado terrorista.

El subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo de Scotland Yard, señaló que el presunto autor del ataque ya fue identificado, aunque por razones de seguridad su nombre aún no se hará público.

Según el primer reporte policial, el episodio comenzó cerca de las 9:30 (hora local), cuando un vehículo atropelló a varios transeúntes en las inmediaciones del templo. Luego, un hombre, presuntamente el guardia de seguridad, fue acuchillado en la entrada de la sinagoga.

Artificieros especializados trabajan ahora sobre el cuerpo del atacante, ya que llevaba consigo “objetos sospechosos”, según confirmaron fuentes oficiales.

Atentado terrorista en Manchester
El hombre que fue abatido tenía

El hombre que fue abatido tenía "objetos sospechosos" en el cuerpo.

Conmoción en pleno Yom Kippur

El atentado ocurrió en el día más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas suelen estar colmadas de fieles. “Es devastador que esto ocurra en Yom Kippur”, lamentó el subcomisario Taylor, quien envió sus condolencias a las víctimas y sus familias.

El primer ministro Keir Starmer expresó estar “horrorizado” por el ataque y anunció el despliegue de recursos policiales adicionales en las sinagogas de todo el Reino Unido. Además, adelantó que presidirá una reunión de emergencia del comité COBRA para definir nuevas medidas de seguridad.

Por su parte, el rey Carlos III dijo: "Mi esposa y yo nos sentimos profundamente conmocionados y entristecidos al enterarnos del terrible atentado en Manchester, especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía".

Atentado terrorista en manchester

Luego sumó: "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este horrible suceso y agradecemos enormemente la rápida actuación de los servicios de emergencia".

Las reacciones internacionales al atentado

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el ataque como "aún más terrible" por haberse producido durante Yom Kippur y pidió "seguir luchando contra el antisemitismo en todas sus formas".

En la misma línea, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó: “El odio, el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad”. "El ataque perpetrado en Manchester contra fieles inocentes en una sinagoga durante Yom Kippur es absolutamente espantoso", añadió.

Atentado Manchester

La sinagoga atacada

El ataque se produjo en la sinagoga de Heaton Park, situada en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester. Fundada en 1935, está integrada por judíos ortodoxos asquenazíes y actualmente es liderada por el rabino Daniel Walker.

Mientras continúan las pericias, la Policía del Gran Mánchester pidió a los ciudadanos evitar la zona y reforzaron la seguridad en los templos judíos de la región.

