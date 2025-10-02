El café más caro del mundo se sirvió en Dubái y tiene un origen sorprendente

En Dubái se batió un récord mundial: una cafetería ofreció una taza de café por casi 580 euros, elaborada con granos exclusivos de Panamá.

El pasado 13 de septiembre, un local de la franquicia Roasters presentó el café que se convirtió en el más costoso jamás servido. Fue preparado con un método artesanal, en una copa japonesa hecha a mano, alcanzó el precio de 2.500 dirhams emiratíes, equivalentes a unos 580 euros.

Lejos de tratarse de un café común, los baristas explicaron que la preparación se realizó con el método V60, servido en una copa de cristal Edo Kiriko, fabricada manualmente en Japón. Esta técnica permite controlar la temperatura del líquido y ajustar la intensidad gracias a un filtro diseñado especialmente.

Así es el café mas caro del mundo Así es el café mas caro del mundo Gentileza El verdadero secreto, sin embargo, se encuentra en los granos. Se utilizó la variedad Geisha, una de las más raras y exclusivas del mundo, que solo se cultiva en la finca Hacienda La Esmeralda, en Panamá. Su sabor destaca por matices frutales, con notas florales y cítricas que resultan muy difíciles de conseguir en otros cafés.

Un café exclusivo que batió récords El cliente, cuya identidad no fue revelada, no solo degustó la costosa taza, sino que también acompañó la experiencia con un tiramisú y un helado de chocolate infusionado con los mismos granos Geisha.

La exclusividad de este café quedó demostrada en la subasta realizada el mes pasado, donde un lote de 20 kilos alcanzó un precio de 515.470 euros. Esta cifra evidencia por qué el café Geisha es considerado uno de los más lujosos del mercado internacional.

El cofundador y director ejecutivo de la cafetería, Konstantin Harbuz, celebró la hazaña al señalar: “Este récord Guinness celebra la dedicación de nuestro equipo y refleja la creciente reputación de Dubái como destino para disfrutar de una experiencia cafetera excepcional”.