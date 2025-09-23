Solo 5 pasos: cómo salvar la computadora portátil después de que le caiga líquido al teclado

Cuando una bebida cae sobre la computadora portátil el primer reflejo es entrar en pánico. Pero en ese momento solo debemos actuar con rapidez para evitar un daño total y lograr una pronta recuperación. Por eso, hay 5 pasos básicos recomendados para enfrentar este tipo de accidentes .

El procedimiento puede hacerlo cualquier persona y uno de ellos es apagar el dispositivo de inmediato. Además, durante el proceso impaciente necesitamos algunos elementos simples que siempre tenemos al alcance de la mano. Cada acción tiene un objetivo específico para preservar la placa y evitar que la humedad provoque un cortocircuito.

Esta primera medida de cortar la corriente eléctrica evita que el líquido genere un cortocircuito . Después solo tenemos que desconectar el cargador y retirar la batería si es posible.

Con simples pasos se puede actuar rápidamente y evitar que el líquido arruine componentes internos.

Con un paño suave de microfibra y sin pelusas debemos secar la superficie y absorber la mayor cantidad de líquido que haya quedado sobre las teclas. Este proceso inicial es clave porque limita la penetración hacia las partes internas.

En un movimiento de balanceo leve es posible que el líquido salga hacia el exterior. Es importante no agitarla con fuerza ya que esto puede provocar que el fluido se expanda hacia sectores más delicados.

Según detalla el sitio de Macro Sistemas, la combinación de estas medidas reduce de manera significativa el riesgo de daños permanentes. También es recomendable retirar el mouse o pendrives que puedan retener humedad en sus puertos de conexión.

líquido en la laptop Con simples pasos se puede actuar rápidamente y evitar que el líquido arruine componentes internos. WEB

2 pasos para dejar secar la computadora

Secar correctamente para proteger los componentes internos

Una vez retirado el exceso de líquido debemos aplicar aire frío con un secador de pelo a una distancia mínima de 20 centímetros. El movimiento de este otro aparato debe ser constante para evitar concentrar calor y dañar piezas sensibles.

Este paso ayuda a eliminar la humedad superficial que podría acumularse en las ranuras del teclado o en los bordes de la carcasa. La ventilación debe durar al menos varios minutos para maximizar el efecto.

Por último, dejar secar por completo

El paso final también influye y debemos tener paciencia. La laptop debe colocarse en una posición de V invertida sobre una superficie estable. Esta idea permite que la gravedad actúe y que cualquier resto de líquido escurra hacia abajo. Lo aconsejable es dejarla reposar en esa posición por al menos 24 horas.

Un consejo adicional es que si la laptop vuelve a funcionar es probable que el teclado deba reemplazarse ya que suele ser el componente más afectado por la corrosión interna.

Actuar con rapidez y no con desesperación tras un derrame de agua o café en la laptop puede marcar la diferencia entre perderla para siempre o recuperarla con daños mínimos. Estos pasos básicos son esenciales para no perder el dispositivo. Sin embargo, debemos reemplazar el teclado porque suele ser el sector más vulnerable.