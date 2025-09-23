¿Cómo limpiar los vidrios de los anteojos de la forma más práctica y muy sencilla?

La limpieza de los anteojos requiere un método específico para evitar rayas y cuidar los tratamientos de los vidrios.

Los anteojos son un accesorio esencial para millones de personas, pero también uno de los más expuestos a la suciedad. Huellas, polvo, gotas de lluvia o maquillaje suelen acumularse en los cristales, afectando la visión y dañando los tratamientos antirreflejo.

Limpiarlos con la remera o un pañuelo de papel puede parecer rápido, pero según la Asociación Americana de Optometría (2024) es la principal causa de rayas en los lentes.

Materiales necesarios Agua tibia corriente.

Jabón neutro o detergente para vajilla sin fragancia ni cremoso.

Paño de microfibra limpio.

image Paso a paso para una limpieza segura Lavar las manos : asegurarse de que estén libres de crema o grasa antes de tocar los lentes.

Enjuagar los anteojos : pasarlos bajo un chorro suave de agua tibia para eliminar polvo y partículas.

Aplicar jabón neutro : colocar una gota pequeña en cada lente y frotar suavemente con las yemas de los dedos, incluyendo armazón y patillas.

Enjuagar bien : retirar todos los restos de jabón bajo el agua.

Secar con microfibra: usar un paño exclusivo para lentes, sin apretar demasiado, hasta que queden completamente limpios.

image Qué evitar al limpiar los vidrios No usar limpiavidrios, alcohol o productos con amoníaco: deterioran los tratamientos antirreflejo.

No secar con servilletas, papel higiénico o la ropa: dejan pelusa y rayan el cristal.

No usar agua caliente: puede deformar el armazón o dañar recubrimientos.

Beneficios de limpiarlos correctamente Mantener los anteojos limpios mejora la visión, prolonga la vida útil de los cristales y reduce la fatiga visual. Además, una limpieza adecuada ayuda a prevenir infecciones oculares al eliminar bacterias que se acumulan en las superficies. Con agua tibia, jabón neutro y un paño de microfibra, los anteojos quedan impecables en pocos minutos. Un método simple, económico y seguro que preserva los tratamientos y garantiza una visión clara todos los días.