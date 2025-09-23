23 de septiembre de 2025 - 12:33

Lo que pasa si hervís laurel con vinagre en tu cocina

Descubrí qué sucede al hervir laurel con vinagre en tu cocina y cómo aprovechar sus beneficios caseros para limpieza y aromas de tu hogar.

Hervir laurel con vinagre es un truco de hogar y cocina que limpia y perfuma naturalmente.

Hervir laurel con vinagre es un truco de hogar y cocina que limpia y perfuma naturalmente.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

El hogar está lleno de secretos culinarios y domésticos que muchas veces pasan desapercibidos. Hervir laurel con vinagre se convirtió en un truco casero que no solo potencia aromas, sino que también puede ser útil para la limpieza y el cuidado del hogar. Este método combina tradición y eficacia en un solo paso.

Leé además

poner una papa cruda cortada en la heladera: por que se recomienda y para que sirve

Poner una papa cruda cortada en la heladera: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Daniela Leiva
Este truco casero es eficaz y seguro siempre que se utilice con cuidado y siguiendo las indicaciones básicas.

No lo sabías: cómo eliminar con dos ingredientes caseros la savia del piso que expulsan los árboles

Por Redacción

El laurel, conocido por su uso en recetas de guisos y sopas, aporta un aroma intenso y agradable. Al mezclarse con vinagre, la combinación genera un vapor que no solo perfuma el ambiente sino que actúa sobre ciertos residuos y grasa adherida en superficies de cocina. Muchos expertos en hogar recomiendan esta práctica como alternativa natural a los productos químicos.

image
Hervir laurel con vinagre es un truco de hogar y cocina que limpia y perfuma naturalmente.

Hervir laurel con vinagre es un truco de hogar y cocina que limpia y perfuma naturalmente.

Además, el vinagre es un ácido natural que ayuda a desinfectar y a eliminar bacterias, mientras que el laurel potencia sus propiedades aromáticas. Este sencillo truco es seguro, económico y reutilizable, ideal para quienes buscan soluciones prácticas sin gastar de más en productos de limpieza.

Cómo hervir laurel con vinagre paso a paso

Para aprovechar al máximo este truco, colocá en una olla 2 tazas de vinagre y unas 5 hojas de laurel. Llevá a ebullición durante 10 a 15 minutos a fuego medio, evitando que el líquido se evapore por completo. Este vapor puede usarse para limpiar y perfumar distintos sectores de la cocina.

El aroma que se desprende al hervir esta combinación es intenso y agradable. Además, el vapor actúa sobre grasa ligera y residuos de alimentos en superficies resistentes al calor. Muchos usuarios aplican un paño limpio para pasar por mesadas y repisas mientras el líquido aún está tibio, potenciando la limpieza de manera natural.

image
Hervir laurel con vinagre es un truco de hogar y cocina que limpia y perfuma naturalmente.

Hervir laurel con vinagre es un truco de hogar y cocina que limpia y perfuma naturalmente.

Este truco también se utiliza para desodorizar la cocina. La mezcla de laurel y vinagre neutraliza olores fuertes, como los de pescado o frituras, y deja un aroma fresco. Su preparación es rápida y no requiere conocimientos previos de química, solo tiempo y cuidado al manipular el líquido caliente.

Hervir laurel con vinagre es un recurso doméstico que combina tradición, eficacia y economía. Ideal para quienes buscan mantener la cocina limpia, perfumada y libre de químicos fuertes, aprovechando al máximo ingredientes simples que ya tenemos a mano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El truco del papel higiénico es una opción ideal para quienes prefieren métodos naturales en la cocina.

Poner un rollo de papel higiénico en la heladera: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Redacción
La combinación de una planta verde y un incienso prendido convierte al altar en un recordatorio constante de gratitud y bienestar.

Qué significa y dónde ubicar un altar de planta e incienso, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Vinagre y cáscara de huevo: combinación casera con usos en limpieza y jardín

Licuar cáscara de huevo y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y cómo aprovecharlo

Por Ignacio Alvarado
el aparato que siempre hay que apagar al salir de casa para evitar incendios

El aparato que siempre hay que apagar al salir de casa para evitar incendios

Por Andrés Aguilera