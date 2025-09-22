22 de septiembre de 2025 - 12:10

El aparato que siempre hay que apagar al salir de casa para evitar incendios

Electricidad. Dejar enchufados estos electrodomésticos aumenta notablemente el riesgo de incendios domésticos.

El aparato que siempre hay que apagar al salir de casa para evitar incendios
Por Andrés Aguilera

Salir de casa con ciertos aparatos eléctricos encendidos es una causa recurrente de incendios domésticos. En Argentina, el ENRE recomienda evitar dejar enchufados electrodomésticos de alto voltaje y estufas, ya que pueden generar cortocircuitos o calentar cables en mal estado.

¿Qué electrodomésticos hay que apagar siempre?

El aparato que se señala una y otra vez como imprescindible apagar es la plancha eléctrica. Aunque esté apagada, si queda enchufada puede:

  • Recalentarse por un fallo interno;

  • Tener contacto de calor con materiales inflamables;

  • Provocar un cortocircuito si el cable está dañado.

image

Más aparatos peligrosos si no los desconectás

Además de la plancha, otros dispositivos contribuyen a incidentes eléctricos cuando los dejás conectados al salir de casa:

  • Las estufas eléctricas: por su potencia y proximidad a textiles u objetos inflamables.

  • Los cargadores de celulares, tablets o laptops: aunque consumen poco cuando no están en uso, pueden calentarse si hay fallas o baja calidad.

Recomendaciones verificadas para evitar riesgos

  • Desenchufá la plancha inmediatamente después de usarla, incluso si creés que ya está fría.

  • No dejés estufas encendidas ni conectadas si nadie va a estar en casa.

  • Usá cargadores de buena calidad y evitá dejarlos enchufados “haciendo nada”.

  • Verificá que los cables, enchufes, extensiones y regletas estén en buen estado. Cables pelados o piezas deterioradas multiplican el riesgo.

  • Evitá poner los aparatos cerca de materiales inflamables como cortinas, alfombras o ropa.

No todos los electrodomésticos generan incendios, pero la plancha eléctrica es el más señalado como aquel que siempre debe apagarse al salir de casa.

image

Estufas y cargadores le siguen. Apagar y desenchufar estos equipos no cuesta esfuerzo y puede evitar tragedias. Seguridad en el hogar depende tanto de buenos hábitos como de instalaciones seguras.

