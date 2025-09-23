Poner una papa cruda cortada en la heladera: por qué se recomienda y para qué sirve

Vas a descubrir que lo más simple puede ser lo más efectivo, y que un alimento tan cotidiano también puede cumplir un rol inesperado en la limpieza del hogar.

La heladera es de los electrodomésticos imprescindibles en el hogar, pero también es uno de los que más trabajo da a la hora de mantenerlo limpio y sin olores. A pesar de que se usa a diario, ocurre en algunas oportunidades que se siente un aroma desagradable de restos de comida, humedad y productos guardados por demasiado tiempo.

Frente a esta problemática, existen limpiadores industriales específicos, pero también hay soluciones caseras que resultan igual de efectivas, más económicas y mucho más naturales. Una de ellas es colocar una papa cruda cortada dentro de la heladera.

Aunque suene extraño, este truco casero es recomendado desde hace décadas porque la papa tiene una gran capacidad para absorber olores y humedad. Su pulpa, al estar expuesta, funciona como una esponja natural que atrapa partículas en el aire y ayuda a que el ambiente interior del electrodoméstico se mantenga fresco.

Trucos Es de esos trucos caseros de limpieza con papa, ideal para eliminar óxido en objetos del hogar sin esfuerzo. Además, se trata de un método muy práctico, porque casi siempre hay una papa a mano en la cocina y no requiere ningún gasto extra. Incluso, en caso de tener que comprar, tiene un costo menor que un producto industrializado.

Lo interesante es que no solo ayuda a neutralizar olores, sino que también colabora con la limpieza general de la heladera, ya que evita que esos aromas se mezclen con los alimentos y alteren su sabor.

A diferencia de otros productos como el bicarbonato o el café molido, que también son efectivos, la papa ofrece una opción rápida y accesible para aquellos que buscan una solución de emergencia cuando la heladera empieza a oler mal. Ingredientes que vas a necesitar 1 papa mediana (preferentemente fresca y firme)

Un cuchillo limpio para cortarla

Un plato o recipiente pequeño Paso a paso: cómo usar la papa en la heladera Buscá una papa que esté en buen estado, sin brotes ni partes verdes. Cuanto más fresca sea, mejor funcionará para absorber olores. Usá un cuchillo limpio y cortá la papa por la mitad. La pulpa expuesta será la que actúe como absorbente natural. Poné cada mitad de la papa en un platito o recipiente pequeño para que no quede en contacto directo con las rejillas o los estantes. Colocala en una zona central para que pueda captar los olores que circulan. La papa empezará a absorber olores de inmediato. Lo recomendable es dejarla entre 2 y 3 días. Después de ese tiempo, hay que retirarla y reemplazarla por una nueva si aún persiste el problema. Nunca reutilices la papa para cocinar. Una vez que cumplió su función, tirala a la basura o compostala y aprovechá para limpiar el recipiente en el que estuvo. heladera con papa Consejos para la limpieza de la heladera Si los olores son muy fuertes, combiná el truco de la papa con un buen lavado de la heladera usando agua tibia con bicarbonato.

Podés reforzar la acción de la papa agregando un poco de sal sobre la pulpa cortada: la sal potencia la capacidad de absorción.

Repetí el proceso cada semana o cada vez que notes que el olor vuelve a aparecer.