¿Decir "disculpá la molestia" es un error? La RAE aclaró la forma correcta de pedir algo

En la vida cotidiana, “disculpá la molestia” aparece en WhatsApp, correos laborales, mensajes a clientes y hasta en conversaciones entre conocidos. Es una fórmula muy instalada en la Argentina, pero su uso genera dudas: hay quienes sienten que suena demasiado sumisa, otros creen que está mal construida y muchos no saben si conviene usarla. Qué dice la RAE .

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Aunque la Real Academia Española no publicó una aclaración puntual sobre la frase completa “disculpá la molestia” , sí deja algo clave: “disculpá” es una forma válida del imperativo para vos .

En la conjugación de disculpar, el DLE registra expresamente “disculpa / disculpá” para la segunda persona singular, junto con “disculpe” para usted. Es decir, desde la gramática, la palabra central de la expresión está correctamente formada.

Ese punto importa mucho en la Argentina, donde la propia RAE reconoce que el voseo es la forma general del trato de confianza .

También señala que dentro de ese sistema son normales las formas verbales del imperativo como cantá, comé, viví , el mismo patrón en el que entra disculpá . Por eso, desde una mirada normativa, no hay nada incorrecto en usar esa construcción en contextos informales o cercanos.

Por qué “disculpá la molestia” está bien construida

La otra parte de la duda suele estar en el sentido completo de la frase. Ahí también hay respaldo académico. La RAE define disculpar(se), entre otros usos, como “pedir indulgencia por lo que ha causado o puede causar daño”.

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Y define molestia como una incomodidad, impedimento o contrariedad. Juntas, ambas palabras forman una secuencia plenamente comprensible: quien habla anticipa que su pedido puede generar una incomodidad y por eso pide disculpas.

Dicho de otro modo, “disculpá la molestia” no es un error gramatical ni una frase mal armada. Funciona como una fórmula de cortesía, muy parecida a “perdón por molestar”, “disculpe la molestia” o “disculpen las molestias”.

Incluso en el material lexicográfico de la Academia aparecen ejemplos cercanos, como “Dispense las molestias”, lo que muestra que este campo de expresiones forma parte del uso normal del español.

Cuál conviene usar al pedir algo, según el contexto

Ahora bien, que una frase sea correcta no significa que sea siempre la mejor opción. La propia gramática académica recuerda que en español los pedidos pueden formularse de distintas maneras: con imperativo, con preguntas o con fórmulas más indirectas, como “¿Me hacés un favor?” o “¿Me harías un favor?”.

Eso muestra que no existe una única forma correcta de pedir algo: la elección depende del vínculo, del tono y del grado de formalidad.

En la práctica, “disculpá la molestia” suena natural en mensajes breves, pedidos puntuales y situaciones en las que alguien busca mostrarse amable.

En cambio, en un correo más formal suele encajar mejor “disculpe la molestia”, y en carteles, avisos institucionales o comunicaciones impersonales es frecuente “disculpen las molestias”. No cambia la corrección de base: cambia el registro.

También hay un detalle de estilo que cada vez se discute más: a veces se usa esta clase de fórmulas aun cuando no hizo falta molestar realmente a nadie.

Por eso, en ciertos ámbitos laborales modernos, algunos prefieren reemplazarla por expresiones más directas y menos culposas, como “te escribo para consultarte…”, “cuando puedas, ¿me ayudás con esto?” o “gracias por tu tiempo”. No porque “disculpá la molestia” esté mal, sino porque puede sonar excesivamente cautelosa según el contexto. Esa ya no es una cuestión gramatical, sino de tono.