22 de septiembre de 2025 - 17:55

Qué significa y dónde ubicar un altar de planta e incienso, según el Feng Shui

El Feng Shui recomienda diferentes altares y rituales dentro del hogar porque generan cambios positivos. Una planta y un incienso son esenciales en la práctica.

La combinación de una planta verde y un incienso prendido convierte al altar en un recordatorio constante de gratitud y bienestar.

Por Lucas Vasquez

Preparar dentro de casa un espacio de plantas e inciensos tiene un significado especial dentro del Feng Shui. Algunas personas lo piensan como un detalle decorativo. Sin embargo esta especie de altar guarda un secreto profundo que se relaciona con la energía vital. Juntar estos elementos no es una casualidad y logra cambiar el ambiente en poco tiempo.

Quienes siguen los principios del Feng Shui aseguran que la posición y la intención al colocar un altar transforman el ambiente. El uso de plantas y de inciensos no pertenece a una moda pasajera sino a un símbolo de purificación y de equilibrio. Pero existen lugares especiales que provocan cambios positivos al instante.

La combinación de una planta verde y un incienso prendido convierte al altar en un recordatorio constante de gratitud y bienestar.

Qué significado tiene el altar de una planta junto a un incienso

El Feng Shui sostiene que los altares representan un punto de conexión con la energía vital conocida como chi.

  • Por eso, incorporar plantas en este ritual introduce la fuerza de la naturaleza en el interior del hogar lo que aporta frescura y crecimiento.
  • En cambio, el incienso funciona como un purificador del aire y como un canal que favorece la claridad mental.
  • Pero para que la limpieza energética se renueve, existen dos lugares recomendables. El altar en el comedor tiene un valor adicional porque es el sitio donde la familia se reúne a compartir los alimentos.
  • Otro es el living, donde según esta práctica oriental al momento de organizar cada elemento fortalece los lazos y la energía compartida.
  • Colocar un altar en esos espacios ayuda a que las conversaciones fluyan con calma y que las tensiones disminuyan.
La combinación de una planta verde y un incienso prendido convierte al altar en un recordatorio constante de gratitud y bienestar.

Ubicar el altar en zonas específicas atrae armonía

La ubicación del altar es tan importante como su significado. Los expertos en Feng Shui recomiendan colocarlo en un sector visible que no interfiera con el paso ni quede oculto entre muebles.

  • Sobre todo, este debe situarse en un punto limpio, ordenado y estable que permita que la energía circule sin bloqueos.
  • La elección de la planta también influye: deben ser especies verdes y saludables que crezcan con facilidad como el potus o el bambú de la suerte.
  • El incienso es el otro elemento principal que debe colocarse en un recipiente seguro y encenderse en momentos específicos como durante las comidas o en reuniones familiares. De esta forma el humo simboliza la elevación de las intenciones y la purificación del espacio.

Cuando se mantiene este hábito con constancia el comedor se convierte en un área cargada de energía positiva que refuerza la unión y la prosperidad en el hogar.

La combinación de una planta verde y un incienso prendido convierte al altar en un recordatorio constante de gratitud y bienestar.

El altar es simple pero sus elementos como la planta y el incienso dentro de esos lugares específicos cumplen un poderoso cambio energético para días posteriores. Dentro del Feng Shui cumple un papel fundamental en la circulación de la energía del hogar y especialmente en el fortalecimiento de los lazos familiares.

