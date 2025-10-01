1 de octubre de 2025 - 19:03

Murió a los 91 años Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés

Goodall publicó más de 30 libros y recibió importantes reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Al momento de su muerte se encontraba de gira por Estados Unidos.

Falleció la etóloga y primatóloga Jane Goodall.

Falleció la etóloga y primatóloga Jane Goodall.

Redacción

La etóloga y primatóloga británica Jane Goodall falleció este miércoles a los 91 años, debido a causas naturales. La mujer es conocida en todo el mundo por sus revolucionarias investigaciones sobre el comportamiento de los chimpancés.

El instituto que lleva su nombre confirmó la noticia en las redes sociales. El establecimiento fue fundado por Goodall en 1977, con el propósito de promover la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés
Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés.

Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés.

Además fue reconocida como Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas. También se destacó por sus estudios en el parque nacional de Gombe, en Tanzania, donde observó por primera vez a los chimpancés utilizar herramientas, un hallazgo que revolucionó la comprensión de los primates.

El deceso de Goodall se produjo en California, Estados Unidos, donde se encontraba como parte de una gira de conferencias.

Un poco de historia sobre Jane Goodall

En 1965, Goodall estableció el Centro de Investigación Gombe Stream (un campo de entrenamiento para estudiantes interesados en estudiar primates). Luego, en 1977, creó el Instituto Jane Goodall, diseñado para promover la comprensión y la protección de los grandes simios y su hábitat.

En su trayectoria publicó más de 30 libros, entre ellos “Reason for Hope: A Spiritual Journey”. La primatóloga fue reconocida con galardones como el título de Dama del Imperio Británico en 2003 y la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos en 2025.

Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés
Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés.

Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés.

Madre de un hijo, conocido como "Grub", se casó en dos ocasiones y siempre continuó con su profesión. Se mantuvo viajando y ofreciendo conferencias incluso en su novena década de vida. “Nunca deja de sorprenderme que esa persona que hace todas estas cosas sea yo”, declaró en una entrevista con The New York Times durante una visita a Burundi.

En vida fue reconocida en múltiples ocasiones, entre otras:

  • Medalla de Tanzania.
  • Medalla Hubbard de la National Geographic Society.
  • Medalla del 60 aniversario de la Unesco.
  • Premio Gandhi/King por la No Violencia.
  • Medalla del 60 aniversario de la Unesco.
  • Legión de Honor Francesa.
