Murió a los 91 años Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés

La etóloga y primatóloga británica Jane Goodall falleció este miércoles a los 91 años , debido a causas naturales. La mujer es conocida en todo el mundo por sus revolucionarias investigaciones sobre el comportamiento de los chimpancés .

Terremoto en Filipinas: al menos 60 muertos y más de un centenar de heridos

Tras siete años, Estados Unidos entró en cierre de Gobierno por falta de acuerdo: qué significa

El instituto que lleva su nombre confirmó la noticia en las redes sociales. El establecimiento fue fundado por Goodall en 1977, con el propósito de promover la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad .

Además fue reconocida como Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas . También se destacó por sus estudios en el parque nacional de Gombe, en Tanzania, donde observó por primera vez a los chimpancés utilizar herramientas , un hallazgo que revolucionó la comprensión de los primates.

Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés.

Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés

El deceso de Goodall se produjo en California , Estados Unidos , donde se encontraba como parte de una gira de conferencias.

En 1965, Goodall estableció el Centro de Investigación Gombe Stream (un campo de entrenamiento para estudiantes interesados en estudiar primates). Luego, en 1977, creó el Instituto Jane Goodall , diseñado para promover la comprensión y la protección de los grandes simios y su hábitat.

En su trayectoria publicó más de 30 libros, entre ellos “Reason for Hope: A Spiritual Journey”. La primatóloga fue reconocida con galardones como el título de Dama del Imperio Británico en 2003 y la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos en 2025.

Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés Falleció Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés. redes

Madre de un hijo, conocido como "Grub", se casó en dos ocasiones y siempre continuó con su profesión. Se mantuvo viajando y ofreciendo conferencias incluso en su novena década de vida. “Nunca deja de sorprenderme que esa persona que hace todas estas cosas sea yo”, declaró en una entrevista con The New York Times durante una visita a Burundi.

En vida fue reconocida en múltiples ocasiones, entre otras: