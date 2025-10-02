El impresionante choque de dos aviones en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York

Las aeronaves pertenecen a la aerolínea Delta Airlines. El ala de una de las aeronaves se desprendió y se registró solo un herido.

Dos aviones chocaron en el aeropuerto de La Guardia en New York

Dos aviones de Delta Air Lines chocaron en la pista del Aeropuerto La Guardia de Nueva York el miércoles por la noche, resultando herido al menos un miembro de la tripulación.

Según un comunicado emitido por la aerolínea, el choque ocurrió cuando el ala de un avión que se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia, impactó contra el fuselaje de otra aeronave que acababa de llegar de Charlotte, Carolina del Norte.

El incidente, reportado inicialmente por la agencia Xinhua, no afectó a las operaciones generales del aeropuerto.

Delta Air Lines confirmó que un auxiliar de la tripulación sufrió una lesión menor y fue la única persona afectada. La persona lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. La aerolínea destacó que ninguno de los pasajeros de ninguno de los dos vuelos resultó herido en el percance.

Dos aviones de Delta Air Lines chocaron en la pista del Aeropuerto La Guardia de Nueva York el miércoles por la noche, resultando herido al menos un miembro de la tripulación. A pesar del suceso, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey afirmó que no hubo un impacto en las operaciones habituales del aeropuerto de LaGuardia.