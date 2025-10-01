Tragedia: un influencer murió en vivo al estrellarse con un helicóptero que él mismo había construido

El accidente ocurrió en China, frente a cientos de personas que seguían la transmisión en vivo. Todo quedó registrado en video y causó conmoción en redes sociales.

El mundo digital quedó sacudido por la muerte de Tang Feiji, un popular influencer chino de 55 años que perdió la vida en plena transmisión en vivo. El creador de contenidos intentaba pilotar un helicóptero que él mismo había construido cuando la nave se precipitó al suelo, provocando su muerte al instante.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana y dejó en estado de conmoción a cientos de seguidores que presenciaron el momento en directo. Era reconocido por su ingenio en "proyectos caseros", además de por compartir sus avances tecnológicos en redes sociales, donde la curiosidad y la innovación eran su sello.

Presentación de helicóptero en vivo En cuanto a lo mencionado, el influencer presentó un helicóptero artesanal durante su última emisión. Incluso, llegó a despegarlo y pilotarlo durante varios minutos, mientras sus seguidores escribían en el chat en vivo. Sin embargo, la aeronave perdió el control, por motivos que aún no se esclarecieron.

Terminó estrellándose, y el impacto fue fatal y le provocó la muerte en el acto. Las autoridades locales ya trabajan para esclarecer las causas del siniestro. Especialistas en aviación remarcaron los riesgos de utilizar aeronaves sin certificación oficial ni controles técnicos adecuados.

Por este influencer chino Tang Feiji que creó un helicóptero ultraligero y falleció luego de estrellarse. Se quiso hacer el canchero transmitiendo en vivo y terminó falleciendo el chino pelotudo.

pic.twitter.com/jQ1tOTIeQg — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) September 30, 2025 El accidente quedó registrado en video, y se observa como sus seguidores -que se encontraban en el chat de la transmisión en vivo- comentaban emojis de risas. La mayoría creía que se trataba de una broma, pero finalmente luego se conoció la verdad de lo acontecido.