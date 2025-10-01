Tragedia: un influencer murió en vivo al estrellarse con un helicóptero que él mismo había construido

El mundo digital quedó sacudido por la muerte de Tang Feiji, un popular influencer chino de 55 años que perdió la vida en plena transmisión en vivo. El creador de contenidos intentaba pilotar un helicóptero que él mismo había construido cuando la nave se precipitó al suelo, provocando su muerte al instante.
El accidente ocurrió el pasado fin de semana y dejó en estado de conmoción a cientos de seguidores que presenciaron el momento en directo. Era reconocido por su ingenio en "proyectos caseros", además de por compartir sus avances tecnológicos en redes sociales, donde la curiosidad y la innovación eran su sello.
Presentación de helicóptero en vivo
En cuanto a lo mencionado, el influencer presentó un helicóptero artesanal durante su última emisión. Incluso, llegó a despegarlo y pilotarlo durante varios minutos, mientras sus seguidores escribían en el chat en vivo. Sin embargo, la aeronave perdió el control, por motivos que aún no se esclarecieron.
Terminó estrellándose, y el impacto fue fatal y le provocó la muerte en el acto. Las autoridades locales ya trabajan para esclarecer las causas del siniestro. Especialistas en aviación remarcaron los riesgos de utilizar aeronaves sin certificación oficial ni controles técnicos adecuados.
El accidente quedó registrado en video, y se observa como sus seguidores -que se encontraban en el chat de la transmisión en vivo- comentaban emojis de risas. La mayoría creía que se trataba de una broma, pero finalmente luego se conoció la verdad de lo acontecido.
Los usuarios lo despidieron con mensajes amorosos. La mayoría destacaba el talento del influencer. "Se le veía bien, feliz y orgulloso de lo que logró, ¿Quién no querría morir así?", escribió uno de ellos. "En realidad se ve que es un tremendo invento. Al menos como prototipo fue un éxito. Que en paz descanse este genio", puso otro.