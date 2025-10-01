1 de octubre de 2025 - 13:18

Ya es Navidad en Venezuela: así festejan por adelantado como quiere Nicolás Maduro

El presidente venezolano dijo que el 2025 fue "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.

Es octubre y ya hay festejos de Navidad en Venezuela

Foto:

EFE
Foto:

EFE
Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Venezuela ya celebra desde este 1° de octubre la Navidad, tal como decidió el presidente Nicolás Maduro al adelantar el festejo por otro año consecutivo.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", anunció entonces el gobernante en su programa semanal "Con Maduro +", transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el mismo mensaje, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.

Embed - La Navidad llegó a Venezuela. Las calles de Caracas ya reflejan la festividad adelantada por Maduro

Ya con la celebración iniciada, el líder chavista recordó que es importante respetar la medida, pese a un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a la nación sudamericana y por la respuesta de Caracas a la que considera una "amenaza" en su contra.

Con rojo y blanco, varias zonas de la ciudad fueron decoradas, entre ellas el Paseo Los Próceres -un monumento con fuentes, plazoletas y estatuas de líderes independentistas-, aledaño al Fuerte Tiuna, uno de los complejos militares más importantes del país. Además hay renos, pinos y nieve artificial por doquier.

El opositor y diputado electo al Parlamento, Henrique Capriles, criticó el adelanto de las fiestas navideñas porque el salario se hace "sal y agua" y la educación "está en crisis".

