Donald Trump se burló del entrenamiento militar en Venezuela: "¡Una amenaza muy seria!"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , se burló este lunes del entrenamiento militar de milicias ciudadanas en Venezuela , en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Washington y Caracas. A través de su red social Truth Social, el mandatario compartió un vídeo difundido por el propio Gobierno venezolano donde se observa a un grupo de mujeres civiles recibiendo instrucción castrense. Con ironía, Trump lo calificó de material “ultrasecreto” y lo definió como una “¡amenaza muy seria!”.

El gesto del presidente norteamericano llega días después de que Estados Unidos anunciara el hundimiento de varias embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe , tres de ellas procedentes de Venezuela. La Casa Blanca acusa al régimen de Nicolás Maduro de estar detrás del llamado Cartel de los Soles , organización señalada por su rol en el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

En ese marco, Trump advirtió el fin de semana que el gobierno venezolano “pagará un precio incalculable” si no readmite a los ciudadanos que, según él, fueron “forzados a ir a Estados Unidos”.

Desde Caracas, Nicolás Maduro defendió los ejercicios organizados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) , asegurando que forman parte de un plan para reforzar la defensa territorial. Según el mandatario, estas maniobras son una respuesta a la “amenaza imperial” y buscan preparar a la ciudadanía para resistir un eventual ataque extranjero.

Nicolás Maduro defendió los ejercicios de la FANB como respuesta al “imperio norteamericano” y llamó a los campesinos a prepararse para tomar las armas.

En declaraciones recientes, Maduro llamó incluso a los campesinos venezolanos a “tomar las armas” en caso de una agresión militar por parte de Estados Unidos. “Venezuela está más unida que nunca. Le decimos al imperio que basta de amenazas”, afirmó.

Topas norteamericanas Estados Unidos reforzó su presencia naval en el Caribe y anunció el hundimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico procedentes de Venezuela. Infobae

Posturas encontradas en Washington

La tensión diplomática también quedó reflejada en los intercambios oficiales. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó haber recibido una carta de Maduro en la que manifestaba su disposición a dialogar con el enviado especial de Trump, Richard Grenell. Sin embargo, Leavitt desestimó la misiva al calificarla como “plagada de mentiras” y reiteró que Washington no reconoce la legitimidad del gobierno venezolano.

A la par, subrayó que la estrategia estadounidense seguirá enfocada en frenar el tráfico de drogas que, según informes de agencias federales, tiene a Venezuela como uno de sus principales orígenes.

Embed | ÚLTIMA HORA — El Presidente Donald Trump se burla del régimen chavista en Truth Social: “¡Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento! ¡Una amenaza muy grave!”. pic.twitter.com/PY5FPe093P — UHN Plus (@UHN_Plus) September 22, 2025

La FANB y el “plan de defensa territorial”

Los ejercicios militares que desataron la burla de Trump forman parte del plan de defensa territorial anunciado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Durante la jornada, milicias y civiles participaron en entrenamientos de uso de armas y estrategias de resistencia.

Padrino calificó el despliegue como un “hito en la revolución militar de Venezuela” y aseguró que el país está listo para defender “centímetro a centímetro la patria”.

El cruce entre ambos gobiernos ocurre en paralelo a las denuncias de la ONU, que alertó sobre detenciones arbitrarias de nacionales y extranjeros en territorio venezolano. Estos reportes se suman a los cuestionamientos internacionales por la falta de garantías democráticas y violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Maduro.