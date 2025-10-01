Encontraron el cadáver de un "animal no identificado": teorías descabelladas y especialistas analizaran el cuerpo

Vecinos de la región de Los Ríos, en Chile, quedaron sorprendidos tras el hallazgo de un cuerpo de especie no identificada. El Servicio Agrícola y Ganadero ya inició los peritajes.

Misterio por un "animal no identificado": investigan el origen de un extraño cadáver que apareció en Chile.

Un hallazgo insólito tiene en vilo a los habitantes de Reumén, en la región de Los Ríos, Chile. Una vecina encontró en su casa lo que sería el cuerpo de un animal no identificado. Su aspecto generó inquietud entre los vecinos y desató múltiples teorías en redes sociales.

La foto del cadáver rápidamente se viralizó. La imagen muestra a una especie de color café, con patas alargadas, brazos largos terminados en garras y una cola, características que ponen en duda su origen.

Carolina Sandoval, dueña de la vivienda donde se produjo el hallazgo, relató a Radio Bío Bío que fue su hijo quien lo descubrió: "Llegó mi hijo como a las 17:00 horas y se encuentra con eso. Me dijo: ‘mamá, mira lo que pillé, ¿qué es lo que es esto?’, y yo le dije: ‘¿qué es lo que será? No sé, pero no lo tomes. Colócale un balde encima, que está desocupado, y cuando yo llegue veré qué hago’".

Ante las dudas, Sandoval publicó las imágenes en un grupo de Facebook, pero nadie logró identificar con certeza al animal. “Yo me asusté, porque con tantas cosas malas que nos han pasado como familia, tú comprenderás que uno ya no quiere más guerra”, agregó.

La mujer señaló que en las inmediaciones de su casa hay un tendido eléctrico, por lo que no descarta que el animal se haya electrocutado, lo que explicaría su muerte.

Investigarán para determinar su origen El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que está al tanto de las fotografías que circulan en redes sociales y que ya tomó contacto con los vecinos. Estos se comprometieron a trasladar el cuerpo hasta la oficina del SAG en Paillaco, desde donde será derivado a Valdivia para ser analizado por especialistas.