En Nueva York la Estatua de la Libertad cerró sus puertas en medio del bloqueo político en EE.UU.

En Nueva York la Estatua de la Libertad quedó clausurada por el cierre gubernamental en Estados Unidos, luego de que no prosperara un acuerdo en el Congreso.

La Estatua de la Libertad de Nueva York permanece cerrado por conflicto político de Estados Unidos

El monumento más representativo de Nueva York amaneció cerrado tras la decisión de la gobernadora Kathy Hochul, quien aclaró que no hará excepciones durante la suspensión de operaciones federales. La situación refleja la falta de consenso entre demócratas y republicanos sobre los presupuestos nacionales, un desacuerdo que mantiene paralizado al Gobierno desde la medianoche del miércoles.

En 2018, durante un cierre anterior, el entonces gobernador Andrew Cuomo había mantenido abierto el monumento, argumentando que representaba un símbolo de “fuerza y esperanza”. Sin embargo, Hochul adoptó una postura distinta. En declaraciones al diario New York Post, advirtió que “si la antorcha de la Estatua de la Libertad se apaga, será gracias a los republicanos de Washington que rechazan el sentido común y abandonan al pueblo para el que fueron elegidos”.

El impacto de la medida no es menor: en 2024, la Estatua de la Libertad recibió 3,72 millones de visitantes, aunque aún lejos del récord de 4,5 millones alcanzado en 2016.

Estatua de la Libertad - Nueva York La Estatua de la Libertad cerró al público tras la decisión de la gobernadora Kathy Hochul de no exceptuarla del cierre gubernamental en EE.UU. Gentileza Razones del cierre del Gobierno de Estados Unidos El cierre se originó en la falta de acuerdo sobre los fondos federales en congreso. Los republicanos acusan a los demócratas de no garantizar los recursos necesarios, mientras que la oposición exige mayor inversión en el sistema de salud.

El vicepresidente JD Vance, en diálogo con Fox News, señaló que “no se puede tomar al Gobierno como rehén solo porque se quiere negociar sobre los costos de la atención sanitaria”. En contraste, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que su partido “no cederá” aunque la suspensión se prolongue varias semanas.