3 de octubre de 2025 - 22:20

Allanaron la casa de un youtuber por presunta promoción de casinos ilegales

El Ministerio Público Fiscal indicó que ofrecía en las redes sociales beneficios en dinero para apostar en una plataforma no autorizada.

El fiscal Juan Rozas, ante el Juzgado PCyF N.º 4, ordenó el operativo tras detectar difusión de apuestas en una plataforma no autorizada y captación de apostadores pese a advertencias judiciales.

El fiscal Juan Rozas, ante el Juzgado PCyF N.º 4, ordenó el operativo tras detectar difusión de apuestas en una plataforma no autorizada y captación de apostadores pese a advertencias judiciales.

Foto:

Infobae
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La casa de un streamer fue allanada este viernes en el marco de una causa por la supuesta promoción de casinos ilegales en las redes sociales.

Leé además

Más de 800 kilos de carne, no apta para consumo humano, fueron decomiados por la Policía Rural en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y  San Rafael. 

Decomisan más de 800 kilos de carne tras un operativo en Las Heras, Guaymallén y San Rafael

Por Redacción Policiales
Un hombre fue aprehendido tras ser acusado de robar una señal de tránsito ubicada frente a su domicilio

Le molestaba una señal de tránsito en la puerta de su casa, la arrancó con una amoladora y terminó detenido

Por Redacción Policiales

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires le envió a la agencia Noticias Argentinas, el implicado habría difundido en una plataforma no autorizada mediante la captación de potenciales apostadores y el ofrecimiento de beneficios en dinero a pesar de la advertencia de la Justicia.

A su vez, el youtuber fue citado a prestar declaración indagatoria en noviembre de 2024 y abril de 2025, donde el magistrado interviniente lo notificó de los cargos formulados en su contra, aunque el involucrado continuó con la difusión de juegos de azar.

materias de apuestas online
Personal del MPF y la Policía incautan computadoras, celulares y soportes de almacenamiento en la causa por presunta promoción de casinos ilegales.

Personal del MPF y la Policía incautan computadoras, celulares y soportes de almacenamiento en la causa por presunta promoción de casinos ilegales.

En este contexto, el operativo fue solicitado por el fiscal Juan Rozas ante el Juzgado Penal y Contravencional N°4 y el allanamiento se realizó para incautar elementos de relevancia para la investigación.

El streamer se encuentra sindicado por infringir el artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que establece penas de tres (3) a seis (6) años de prisión para quienes organicen, administren o exploten sistemas de juegos de azar —físicos o virtuales— sin la autorización correspondiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El polémico reto de MrBeast que despertó críticas en las redes

Encerró a un hombre en una casa en llamas: el polémico reto de MrBeast que despertó críticas

Por Manuel Ferreyra
Youtuber detenido tras realizar un video con “acusaciones falsas, maliciosas y supersticiosas” sobre el Aeropuerto Internacional de Manohar. 

Detuvieron a un youtuber tras asegurar que un aeropuerto se encuentra embrujado

Por Redacción Mundo
El implicado compró el video íntimo por $50 mil al ex novio de la chica

Sentenciaron a dos jóvenes por difundir un video íntimo y amenazar a una mujer de 25 años

Por Redacción Policiales
El abogado Martín Leiro visitó a Morena Rial en el penal de Magdalena y dijo que la encontró en shock emocional y en comunicación con su padre. 

Impactante carta de Morena Rial desde la cárcel: desmintió rumores y reveló quienes son sus únicas visitas

Por Redacción Policiales