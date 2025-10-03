Allanaron la casa de un youtuber por presunta promoción de casinos ilegales

El Ministerio Público Fiscal indicó que ofrecía en las redes sociales beneficios en dinero para apostar en una plataforma no autorizada.

El fiscal Juan Rozas, ante el Juzgado PCyF N.º 4, ordenó el operativo tras detectar difusión de apuestas en una plataforma no autorizada y captación de apostadores pese a advertencias judiciales.

La casa de un streamer fue allanada este viernes en el marco de una causa por la supuesta promoción de casinos ilegales en las redes sociales.

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires le envió a la agencia Noticias Argentinas, el implicado habría difundido en una plataforma no autorizada mediante la captación de potenciales apostadores y el ofrecimiento de beneficios en dinero a pesar de la advertencia de la Justicia.

A su vez, el youtuber fue citado a prestar declaración indagatoria en noviembre de 2024 y abril de 2025, donde el magistrado interviniente lo notificó de los cargos formulados en su contra, aunque el involucrado continuó con la difusión de juegos de azar.

En este contexto, el operativo fue solicitado por el fiscal Juan Rozas ante el Juzgado Penal y Contravencional N°4 y el allanamiento se realizó para incautar elementos de relevancia para la investigación.