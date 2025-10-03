3 de octubre de 2025 - 22:39

La Justicia de Perú ordenó extraditar a "Pequeño J" a la Argentina

La Justicia peruana habilitó la entrega. Resta coordinar fechas y traslado con custodia hacia la Argentina.

La Justicia peruana dictaminó este viernes la prisión preventiva con fines de extradición pasiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”

La Justicia peruana dictaminó este viernes la prisión preventiva con fines de extradición pasiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Matías Agustín Ozorio, considerado mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, arribó en la noche del jueves a Buenos Aires tras ser expulsado de Perú

El N°2 de "Pequeño J", Matías Ozorio, se negó a declarar: "¿Qué va a decir esta lacra?"

Por Redacción Policiales
Pequeño J rechazó una extradición simplificada a Argentina y afirmó que es inocente

Triple crimen de Florencio Varela: ordenaron la prisión preventiva con fines de extradición para "Pequeño J"

Por Redacción Policiales

En ese sentido, la defensa afirmó que “es inocente de todos los cargos”, mientras que Matías Ozorio -su estrecho colaborador- rechazó prestar declaración indagatoria.

“Pequeño J”, nacido en 2005, se opuso a ser extraditado durante la audiencia virtual realizada por el Poder Judicial de ese país, donde su defensor Marcos Sandoval pidió que se aplique “el principio de humanidad”, dado que “es un joven de 20 años”.

Brenda Del Castillo (24) y Morena Verri (20)
Brenda Del Castillo (24) y Morena Verri (20), las jóvenes asesinadas junto a Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

Brenda Del Castillo (24) y Morena Verri (20), las jóvenes asesinadas junto a Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

El juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona leyó la imputación al sospechoso por el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género en perjuicio de las tres víctimas que habían desaparecido en La Matanza y fueron halladas asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.

“Estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático”, sostuvo el magistrado.

Tras la comparecencia, la Policía Nacional peruana efectuó la derivación del implicado desde la Comisaría de Chilca al Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete en el que permanecerá alojado por el término de nueve meses, un pedido formulado por la Fiscalía.

Detuvieron en Perú a "Pequeño J"
Detuvieron en Perú a

Detuvieron en Perú a "Pequeño J"

Por su parte, esta tarde el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas levantó el secreto de sumario, a la vez que se abrieron los celulares de los detenidos a fin de obtener datos relevantes para la investigación.

Matías Agustín Ozorio, el ladero de “Pequeño J”, se negó a declarar ante el funcionario judicial tras ser trasladado desde Perú en un avión de la Fuerza Aérea.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J

Triple crimen en Florencio Varela: un avión de la Fuerza Aérea viaja a Perú para traer al ladero de "Pequeño J"

Por Redacción Policiales
El momento en que detenían en Perú a Pequeño J.

Delatado por su novia y engañado por la Policía: los detalles de la detención de Pequeño J en Perú

Por Redacción Policiales
Quién fue el padre de Pequeño J y por qué bautizó a su hijo como Tony

Fanático de la mafia: quién fue el padre de "Pequeño J" y por qué bautizó a su hijo como Tony

Por Redacción Policiales
El momento en que detenían en Perú a Pequeño J 

El video donde el Pequeño J inquieta con su versión del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

Por Redacción Policiales