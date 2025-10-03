La Justicia de Perú ordenó extraditar a "Pequeño J" a la Argentina

La Justicia peruana dictaminó este viernes la prisión preventiva con fines de extradición pasiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “ Pequeño J ”, quien se negó a ser trasladado voluntariamente a la Argentina por ser considerado el supuesto autor intelectual de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Triple crimen de Florencio Varela: ordenaron la prisión preventiva con fines de extradición para "Pequeño J"

El N°2 de "Pequeño J", Matías Ozorio, se negó a declarar: "¿Qué va a decir esta lacra?"

En ese sentido, la defensa afirmó que “es inocente de todos los cargos”, mientras que Matías Ozorio -su estrecho colaborador- rechazó prestar declaración indagatoria.

“Pequeño J”, nacido en 2005, se opuso a ser extraditado durante la audiencia virtual realizada por el Poder Judicial de ese país, donde su defensor Marcos Sandoval pidió que se aplique “el principio de humanidad”, dado que “es un joven de 20 años”.

El juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona leyó la imputación al sospechoso por el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género en perjuicio de las tres víctimas que habían desaparecido en La Matanza y fueron halladas asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.

Brenda Del Castillo (24) y Morena Verri (20), las jóvenes asesinadas junto a Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

“Estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático” , sostuvo el magistrado.

Tras la comparecencia, la Policía Nacional peruana efectuó la derivación del implicado desde la Comisaría de Chilca al Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete en el que permanecerá alojado por el término de nueve meses, un pedido formulado por la Fiscalía.

Por su parte, esta tarde el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas levantó el secreto de sumario, a la vez que se abrieron los celulares de los detenidos a fin de obtener datos relevantes para la investigación.

Matías Agustín Ozorio, el ladero de “Pequeño J”, se negó a declarar ante el funcionario judicial tras ser trasladado desde Perú en un avión de la Fuerza Aérea.