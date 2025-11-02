Javier Milei se reunirá con su renovado gabinete este lunes: preparativos para su segunda etapa

El presidente Javier Milei encarará de manera renovada la segunda etapa de gestión . Esto se debe a la reestructuración que lleva a cabo el mandatario en su gabinete, que hasta el momento tiene a dos integrantes .

Se trata de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior , en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente. Los flamantes funcionarios formarán parte de la reunión de gabinete que programó Milei para mañana - en el caso de Adorni ya no asistirá como vocero presidencial- .

Fuentes de Casa Rosada le confirmaron la cita a la Agencia Noticias Argentinas, que ya tiene horario: será a las 9.30 . Está previsto también que asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno , para quien también será su primera reunión de Gabinete.

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei este domingo en la Quinta de Olivos. La idea del jefe de Estado es arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo , tras la reciente salida de Catalán y Francos.

Tras el nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo continuará con ese rol dentro de Casa Rosada . Aunque no tendrá firma de ministro, seguirá con su influencia en distintas reparticiones gubernamentales.

Diego Santilli Diego Santilli fue designado como ministro del Interior de Javier Milei | Gentileza El Intransigente

Durante la última semana, se había especulado con que el integrante del “triángulo de hierro” podría asumir un rol más formal dentro de la gestión libertaria. Por el momento mantendrá su estatus, como por ejemplo cuando formó parte de la reciente reunión con los gobernadores.

Cabe mencionar que el gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve. El próximo mes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso.

En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se prevé que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.