Otra baja del Gobierno de Milei: renunció Cecilia Loccisano, viceministra de Salud

El presidente Javier Milei continúa restructurando su gabinete. Este lunes, el mandatario se reunió con los flamantes funcionarios Manuel Adorni, como jefe de Gabinete, y Diego Santilli, como ministro del Interior. Ambos en sustitución de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente, que renunciaron a sus cargos el viernes.
Antes que termine la jornada, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano presentó su renuncia. Minutos después de las 21, posteó en X: "El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación".
Y añadió: "Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan", siguió Loccisano en su mensaje de despedida.
Por último, le agradeció a Milei y al propio Lugones: "Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas".
Y concluyó: "Mi agradecimiento al Presidente de la Nación, Javier Milei @JMilei y al ministro de Salud, Mario Lugones @Mariolugones_ar por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo". Loccisano reportaba a Lugones, un hombre que desembarcó en el equipo de Milei de la mano del asesor Santiago Caputo.