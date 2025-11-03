Otra baja del Gobierno de Milei: renunció Cecilia Loccisano, viceministra de Salud

Así lo anunció Loccisano, a través de un comunicado en su cuenta de X. En su mensaje no dudo en agradecer al Presidente y al ministro de la cartera, Mario Lugones.

El presidente Javier Milei continúa restructurando su gabinete. Este lunes, el mandatario se reunió con los flamantes funcionarios Manuel Adorni, como jefe de Gabinete, y Diego Santilli, como ministro del Interior. Ambos en sustitución de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente, que renunciaron a sus cargos el viernes.

Antes que termine la jornada, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano presentó su renuncia. Minutos después de las 21, posteó en X: "El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación".

Y añadió: "Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan", siguió Loccisano en su mensaje de despedida.

Por último, le agradeció a Milei y al propio Lugones: "Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas".