Nuevo gabinete: por qué Milei le tomará juramento a Manuel Adorni el miércoles, pero no a Diego Santilli

El elegido para reemplazar a Guillermo Francos jurará este miércoles en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La designación de Diego Santilli como ministro del Interior demorará un poco más.

El presidente Javier Milei tomará juramento el próximo miércoles al vocero Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, mientras la incorporación de Diego Santilli al Ministerio del Interior se postergará alrededor de diez días, según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas.

La ceremonia de Adorni se realizará a las 12 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, antes de que Milei viaje a Miami para participar al día siguiente de un foro internacional de líderes políticos y del ámbito empresarial y deportivo, donde también estará presente el astro argentino Lionel Messi.

La semana pasada, en el mismo salón, el Presidente había puesto en funciones al nuevo canciller, Pablo Quirno, como parte de los cambios en su gabinete tras las elecciones legislativas.

Adorni y Santilli participaron de la reunión de gabinete Por su parte, la toma de posesión de Santilli en el cargo de ministro del Interior se demorará cerca de 10 días porque el dirigente debe renunciar a su actual cargo de diputado y también al de legislador electo.

La toma de funciones del ex candidato del PRO se dilatará porque, al haber sido electo diputado, debe presentar la doble renuncia: a su actual banca y a la que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre, a la vez que la Cámara Electoral debe aceptar a su reemplazante, un proceso que demandará unos diez días.