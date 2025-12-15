Milei en Fundación Faro: alertó por el antisemitismo global, felicitó a Kast y elogió a Caputo

En la cena anual de la Fundación Faro, el presidente repudió el atentado terrorista en Australia y felicitó al presidente electo de Chile. También destacó el rol de la Fundación, que preside Agustín Laje, por su rol en la batalla cultural.

El presidente Javier Milei repudió el atentado terrorista islámico ocurrido en Australia, advirtió sobre el avance del antisemitismo a nivel global y reivindicó la denominada “batalla cultural”, durante un discurso pronunciado en la cena anual de la Fundación Faro.

“El antisemitismo avanza y trasciende al propio pueblo judío: es una afrenta directa contra la libertad misma”, sostuvo el mandatario, al tiempo que expresó su solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo. En ese marco, afirmó que la libertad es “el valor más sagrado de nuestra cultura occidental” y que los ataques terroristas son perpetrados por “enemigos acérrimos de la libertad”.

Embed - Javier Milei en Faro: Cena de fin de año de la Fundación Faro Durante su exposición, Milei también apuntó contra el movimiento woke, al que acusó de haber exigido “mirar para otro lado” frente a hechos de violencia y extremismo. “Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal”, enfatizó.

En el plano regional, el jefe de Estado felicitó a José Antonio Kast, a quien definió como “flamante presidente electo de Chile”, y consideró su triunfo como “una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad”.

Embed "Sobre el atentado terrorista islámico que se llevó adelante este fin de semana en Australia y paralizó al mundo entero: Primero, quiero expresar mi solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo"



@JMilei, Presidente de la República Argentina. pic.twitter.com/7UihT70kvI — Fundación Faro Argentina (@fundfaro) December 16, 2025 En materia económica, Milei respondió a las críticas opositoras y sostuvo que “la macro es la suma de la micro, salvo que sean un economista de hiper recontra re cuarta y que haya quedado en el tiempo”. En esa línea, afirmó: “Si me critican por no mirar la micro, lo que quieren decir es que somos un gobierno honesto”.

El presidente aprovechó además para elogiar al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien agradeció públicamente y definió como “el mejor ministro de Economía de la historia”. Embed Cerrando el año en cena de Fundación Faro con @JMilei pic.twitter.com/IeUx9fqypv — Fede Alonso (@FedeAlonss) December 16, 2025 Finalmente, Milei destacó el rol de la Fundación Faro como “un verdadero baluarte de la batalla cultural” y agradeció especialmente a su presidente, Agustín Laje, a quien calificó como “uno de los grandes artífices del cambio de paradigma cultural”, además de reconocer al intelectual Axel Kaiser. “Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana”, concluyó el mandatario, al advertir que “hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva”.