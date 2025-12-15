Milei en Fundación Faro: alertó por el antisemitismo global, felicitó a Kast y elogió a Caputo

El presidente Javier Milei repudió el atentado terrorista islámico ocurrido en Australia, advirtió sobre el avance del antisemitismo a nivel global y reivindicó la denominada “batalla cultural”, durante un discurso pronunciado en la cena anual de la Fundación Faro.
“El antisemitismo avanza y trasciende al propio pueblo judío: es una afrenta directa contra la libertad misma”, sostuvo el mandatario, al tiempo que expresó su solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo. En ese marco, afirmó que la libertad es “el valor más sagrado de nuestra cultura occidental” y que los ataques terroristas son perpetrados por “enemigos acérrimos de la libertad”.
Embed - Javier Milei en Faro: Cena de fin de año de la Fundación Faro
Durante su exposición, Milei también apuntó contra el movimiento woke, al que acusó de haber exigido “mirar para otro lado” frente a hechos de violencia y extremismo. “Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal”, enfatizó.
En el plano regional, el jefe de Estado felicitó a José Antonio Kast, a quien definió como “flamante presidente electo de Chile”, y consideró su triunfo como “una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad”.
En materia económica, Milei respondió a las críticas opositoras y sostuvo que “la macro es la suma de la micro, salvo que sean un economista de hiper recontra re cuarta y que haya quedado en el tiempo”. En esa línea, afirmó: “Si me critican por no mirar la micro, lo que quieren decir es que somos un gobierno honesto”.
El presidente aprovechó además para elogiar al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien agradeció públicamente y definió como “el mejor ministro de Economía de la historia”.
Finalmente, Milei destacó el rol de la Fundación Faro como “un verdadero baluarte de la batalla cultural” y agradeció especialmente a su presidente, Agustín Laje, a quien calificó como “uno de los grandes artífices del cambio de paradigma cultural”, además de reconocer al intelectual Axel Kaiser.
“Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana”, concluyó el mandatario, al advertir que “hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva”.