Milei recibe hoy a Kast con la misión de aceitar el vínculo Argentina-Chile

Se verán las caras en la Casa Rosada. Es la primera reunión del derechista chileno desde que fue electo presidente. Asumirá en marzo de 2026.

José Antonio Kast y Javier Milei (Foto archivo)

Redacción Política

El encuentro apunta a cumplir una de sus promesas de campaña: aceitar el vínculo bilateral con la Argentina y avanzar en una sintonía política e ideológica en la región contra el socialismo. De hecho, hasta el propio Donald Trump festejó el triunfo de Kast, en busca de repetir la relación fluida que mantiene con Milei.

El referente del Partido Republicano llega hoy a Buenos Aires apenas 48 horas después de la elección y mantendrá una agenda que incluirá, además del mano a mano con Milei, un intercambio con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, economista chileno de estrecho vínculo con ambos espacios. En Balcarce 50 leyeron la visita como una señal política clara del nuevo rumbo que propone Santiago.

Milei celebró públicamente el triunfo de Kast el domingo. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, escribió el Presidente en su cuenta de X.

En el Gobierno destacan el cambio de clima regional y lo vinculan también a los escenarios políticos de Perú, Bolivia y Paraguay. En la Casa Rosada aseguran que Milei se posiciona como “el líder natural” de una eventual convergencia ideológica de derechas en América del Sur, sin estructura formal pero con coordinación política.

“La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”, publicó Milei en Instagram junto a un mapa regional que marcó afinidades y tensiones. Kast, por su parte, sostuvo el día de la elección: “Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos” y remarcó la intención de construir un vínculo sólido con la Argentina.

La relación entre ambos líderes no es nueva. Comparten escenarios desde 2022, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en San Pablo, y el chileno participó de la asunción presidencial del 10 de diciembre de 2023.

Kast asumirá formalmente la presidencia el 11 de marzo de 2026, con un programa que combina ajuste fiscal, discurso de orden y afinidad con experiencias de "mano dura" como la de Nayib Bukele, en línea con el ideario que hoy sigue Milei desde la Casa Rosada.

