Tras la victoria de Kast en Chile, Milei lo recibirá en Casa Rosada.

Según Clarín, el encuentro está previsto para el mediodía y marcará el primer contacto bilateral entre ambos mandatarios tras la victoria del dirigente chileno, que este lunes mantuvo una reunión protocolar con el actual presidente de su país, Gabriel Boric.
La reunión se dará en un contexto de intensa actividad política para el Gobierno argentino. Durante esta semana, el oficialismo buscará avanzar en el Congreso con el tratamiento del Presupuesto 2026 y del proyecto de reforma laboral, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas hasta el fin de semana.
El saludo de Milei a Kast por la victoria
Horas después de conocerse el triunfo de Kast, Milei lo felicitó públicamente a través de un mensaje en la red social X, que rápidamente se viralizó tanto en Argentina como en Chile y fue replicado por diversos medios trasandinos.
“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, escribió, cerrando el posteo con su ya habitual lema: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.
El mensaje fue celebrado por los seguidores de Kast y llegó incluso a proyectarse en las pantallas del búnker del presidente electo, donde fue recibido con aplausos y gritos en medio de la euforia por la victoria.