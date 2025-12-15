El primer encuentro bilateral entre ambos tendrá lugar mañana en horas del mediodía.

Tras la victoria de Kast en Chile, Milei lo recibirá en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei recibirá este martes al mediodía en la Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien se impuso este domingo en el balotaje presidencial con una diferencia cercana al 17% de los votos sobre su rival, Jeannette Jara.

Según Clarín, el encuentro está previsto para el mediodía y marcará el primer contacto bilateral entre ambos mandatarios tras la victoria del dirigente chileno, que este lunes mantuvo una reunión protocolar con el actual presidente de su país, Gabriel Boric.

La reunión se dará en un contexto de intensa actividad política para el Gobierno argentino. Durante esta semana, el oficialismo buscará avanzar en el Congreso con el tratamiento del Presupuesto 2026 y del proyecto de reforma laboral, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas hasta el fin de semana.

El presidente electo en Chile, José Antonio Kast, junto a su esposa y próxima primera dama, Pía Adriasola El presidente electo en Chile, José Antonio Kast, junto a su esposa y próxima primera dama, Pía Adriasola. X / @meganoticiascl El saludo de Milei a Kast por la victoria Horas después de conocerse el triunfo de Kast, Milei lo felicitó públicamente a través de un mensaje en la red social X, que rápidamente se viralizó tanto en Argentina como en Chile y fue replicado por diversos medios trasandinos.

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, escribió, cerrando el posteo con su ya habitual lema: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.