Los Andes en Santiago de Chile: fotos con los Carabineros y un pedido en las calles para Kast

El día después de la victoria de José Antonio Kast en el balotaje presidencial, las calles de Santiago de Chile amanecieron con una mezcla de alivio, expectativa y cautela . Comerciantes, conductores y vecinos del centro coinciden en un diagnóstico: la inseguridad , el comercio ilegal y la inmigración irregular marcaron los últimos años y terminaron inclinando el voto.

El candidato del Partido Republicano se impuso en la segunda vuelta presidencial a Jeannette Jara , del Partido Comunista , y se convirtió en el nuevo presidente de la República de Chile.

Kast reemplazará a Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda y asumirá el 11 de marzo de 2026, con un mandato que se extenderá hasta 2030. El abogado de 59 años obtuvo el 58% de los votos, convirtiéndose en el presidente más votado del país trasandino , frente al 41% alcanzado por la candidata de izquierda.

La elección registró una participación que superó el 80% , sobre un padrón de más de 15,6 millones de ciudadanos, en un comicio que tuvo por primera vez el voto obligatorio .

Durante una recorrida por el centro de Santiago, Los Andes recogió testimonios de comerciantes, taxistas y ciudadanos que describieron un escenario marcado por el temor al delito y la pérdida de tranquilidad cotidiana.

El día después del balotaje presidencial en las calles de Santiago de Chile.

“La gente se cansó de no poder estar tranquila”, resumió un conductor de una aplicación de transporte, mientras otros vecinos señalaban que esperan que el nuevo gobierno “devuelva el orden” y refuerce la presencia del Estado en materia de seguridad.

Unos de los momentos llamativos que dejaron los festejos de Kast fue cómo los ciudadanos que votaron al dirigente republicano se acercaban a los carabineros para sacarse fotos y darles mensajes de apoyo de cara a la próxima gestión presidencial.

“En los últimos años empezaron a pasar cosas que en Chile no eran comunes: sicariatos, secuestros extorsivos, entraderas grandes. Eso acá no pasaba”, afirmó un chofer de transporte por aplicación. En la misma línea agregó: “La gente se cansó y por eso votó a Kast”.

Balotaje Chile comercio ilegal Manteros o puestos ilegales de venta de productos en las calles de Santiago de Chile, una de las principales críticas del comerciante chileno. Los Andes.

La percepción de inseguridad se repite entre quienes trabajan de cara al público. “Una vez que se hace de noche, no podés caminar por algunas zonas del centro. A los turistas les decimos que se cuiden cada vez que salen, hay muchos robos de carteras y celulares. Falta presencia policial”, explicó un empleado de un local de comidas rápidas.

Los comerciantes, en tanto, apuntan al impacto del comercio informal como a la falta de limpieza de las calles de la capital chilena.

“Muchos bajamos las telas metálicas por el comercio ilegal en la calle. En su gran mayoría son extranjeros que ingresaron de manera irregular. Nadie del Gobierno se animó a correrlos”, señaló un vendedor de insumos tecnológicos.

Balotaje Chile Suciedad

Otro comerciante agregó que “en la entrada de las galerías había carteristas o grupos que intimidaban a los clientes y a los turistas. Eso nos perjudicó”.

También aparecen críticas al deterioro del espacio público. “Da pena ver Santiago tan sucio. El servicio de limpieza pasa, pero al rato vuelve a estar todo igual por la gente que vive en la calle y los manteros. Ya no se podía seguir así”, expresó un vecino del centro.

En materia migratoria, varios testimonios coinciden en que el control fronterizo fue insuficiente. “No toda la gente que ingresó de manera irregular era mala, pero sí entraron muchos bandidos. Kast convenció con sus propuestas. Ojalá las cumpla”, sostuvo un ciudadano.

Otra vecina, que se sumó a la pregunta de este medio sobre qué expectativa tiene sobre la gestión de Kast, resumió su respuesta en pocas palabras: “Seguridad y más control, es lo único que pido”.

Balotaje Chile Indigencia Personas en situación de calle en pleno centro de Santiago de Chile. Los Andes.

El primer discurso de Kast como presidente

En su primer discurso como presidente electo, pronunciado en la sede del Partido Republicano en Las Condes, Kast afirmó que su gestión tendrá tres prioridades: seguridad, inmigración y progreso económico. Anticipó que tomará “decisiones difíciles” y advirtió que los resultados no serán inmediatos.

“La emergencia no significa autoritarismo. Significa prioridad, urgencia y cumplimiento”, sostuvo, en referencia a los temores que genera el mayor giro a la derecha desde el retorno de la democracia hace 35 años.

En materia de criminalidad, ratificó su enfoque de firmeza contra el delito, aunque llamó a “reconstruir la convivencia, el respeto y la confianza”.

José Antonio Kast José Antonio Kast en su primer discurso como presidente de Chile. EFE

Sobre la política migratoria, adelantó que los extranjeros que incumplan la ley no podrán permanecer en el país. “Queremos recibirlos, pero cumpliendo la ley. El que no la cumpla, se tiene que ir”, afirmó.

Mientras tanto, en las calles de Santiago, la expectativa es clara: que el discurso se traduzca en cambios concretos. El desafío del nuevo gobierno será responder a esas demandas sin profundizar la polarización que marcó una de las elecciones más intensas de los últimos años en Chile.

Lo que fue la campaña del balotaje

La elección estuvo atravesada por una fuerte polarización entre dos modelos de país. Jara, exministra de Trabajo, propuso un Estado con mayor presencia y políticas de corte igualitario, mientras que Kast planteó una gestión con énfasis en el rol de los mercados y una política de seguridad de mano dura.

En los meses previos al balotaje, la derecha logró instalar como ejes centrales del debate la inseguridad, la inmigración y, en un segundo plano, la economía.

Si bien la tasa de homicidios en Chile disminuyó de manera consecutiva durante los últimos tres semestres, según datos del Ministerio Público, y se mantiene entre las más bajas de la región, la percepción social fue en sentido contrario.

En 2024, el 87,7 % de los consultados consideró que la delincuencia había aumentado a nivel nacional, un nivel similar al registrado en 2023.

Kast capitalizó ese descontento, especialmente en seguridad e inmigración, con promesas de mayor control fronterizo y expulsiones de migrantes en situación irregular.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones, en 2023 ingresaron al país cerca de 1.900.000 extranjeros, entre regulares e irregulares, de los cuales más de 300.000 provinieron de Venezuela, en su mayoría por pasos no habilitados.