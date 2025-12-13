Videojuegos: Mendoza da un salto en la industria, presentó su Clúster y se consolida como polo de desarrollo

El viernes se realizó LEVEL UP Game Dev 2025 en la Nave IDITS del Polo TIC de Godoy Cruz . El encuentro tuvo como objetivo fortalecer y profesionalizar la industria local de videojuegos mediante instancias de capacitación, networking, actualización y visibilización del sector.

Durante la jornada se presentó oficialmente el Mendoza Game Hub , en el marco del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Clústeres de la Agencia de Innovación del Gobierno de Mendoza, y se anunció la cooperación formal entre el Mendoza Game Hub y el Gremio de Desarrolladores de Videojuegos de Valparaíso , Chile (GDV) , con foco en la integración regional y el trabajo binacional.

Del evento participaron desarrolladores, estudios, instituciones y actores del ecosistema tecnológico y creativo de Mendoza, junto con autoridades del Ministerio de Producción de Mendoza, del diario Los Andes y del GDV de Chile, una asociación que nuclea a ocho empresas clave de la región de Valparaíso y promueve el desarrollo regional a partir de la articulación público-privada.

Representantes de los estudios creadores del primer Clúster de Videojuegos de Mendoza, junto con autoridades del Ministerio de Producción de Mendoza y del GDV de Chile.

LEVEL UP Game Dev 2025 fue organizado de manera conjunta por Mendoza Game Hub y la Subsecretaría de Capacitación y Empleo del Ministerio de Producción de Mendoza , consolidando un espacio de colaboración entre el sector público y privado y fortaleciendo la economía del conocimiento.

Desde 2014, el ecosistema de videojuegos de Mendoza funcionaba sin una estructura institucional formal, pese a una necesidad histórica de contar con una entidad que representara y articulara a la industria privada local. Esa posibilidad se concretó durante 2024 y, en noviembre de ese año, se constituyó formalmente el primer Clúster de Videojuegos de Mendoza , integrado por estudios locales como Boby Studios, Xowen Studio, Scubalight Studios y El Zorro Azul , en una iniciativa inédita a nivel nacional dentro del sector.

El Mendoza Game Hub surge a partir de una comunidad que trabaja de manera sostenida desde hace años y hoy articula empresas, instituciones y profesionales del sector público, privado y educativo, con el acompañamiento de la Agencia de Innovación. Seleccionado por el Gobierno de Mendoza como parte del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Clústeres, el espacio tiene como objetivos potenciar la industria local, impulsar el desarrollo de nuevos videojuegos, fortalecer la formación en programación, diseño, arte y narrativa, promover a Mendoza como destino de inversión y avanzar en la proyección internacional de los proyectos.

Los Andes acompaña el desarrollo del sector

Se remarcó que el desarrollo de videojuegos no termina en “hacer un juego”, sino que implica una proyección empresarial, una industria con planificación, alianzas estratégicas y crecimiento sostenido.

En ese camino, además del acompañamiento del gobierno y de las instituciones educativas, también resulta clave el rol de los medios de comunicación para visibilizar el sector. Los Andes se sumará a esta etapa de desarrollo de la industria de videojuegos y formalizó su participación mediante la firma de un convenio de colaboración orientado a su difusión.

IMG-20251213-WA0019 Leonardo Rearte, secretario de Redacción de Los Andes, junto a Débora Agostino, gerenta general y asesora legal de Scubalight Studios y presidenta del Clúster de Videojuegos de Mendoza, durante la firma del convenio.

La conformación del clúster representa un logro colectivo que fortalece la comunicación y la articulación del ecosistema local, y permite avanzar hacia una industria más organizada y con mayor capacidad de desarrollo.

Una posibilidad de crecimiento para Mendoza

Según datos del Observatorio de la Universidad Nacional de Rafaela, que releva anualmente información sobre la industria de videojuegos en todas las provincias del país, en 2024 la facturación del sector de desarrollo de videojuegos en Argentina alcanzó los 87,3 millones de dólares. El informe también señala que el consumo de videojuegos es ampliamente superior a la producción local, lo que evidencia un importante potencial de crecimiento para el desarrollo nacional y regional.

Mendoza cuenta con talento, capacidades técnicas y condiciones institucionales para consolidarse como un polo de desarrollo de videojuegos, contribuyendo a la diversificación de la matriz productiva provincial y al crecimiento sostenible de la industria.

Durante el encuentro, la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, destacó el rol del Estado en el acompañamiento del sector:

“Cuando hay una decisión política, como la que se tiene hoy desde el gobierno de Mendoza, aparecen estos espacios donde se acompaña lo que ya se viene realizando y se visibiliza el trabajo de quienes vienen haciéndolo hace rato”.

Además, subrayó: “No es que nosotros inventamos la pólvora: lo que estamos haciendo es acompañar este proceso para que realmente el clúster sea una realidad”.

“Está claro que nadie se salva solo, por eso tenemos que trabajar en conjunto para que esto no sea solo una realidad, sino el principio del presente y, sobre todo, del futuro de una industria muy prometedora en Argentina y también en Chile”, concluyó.