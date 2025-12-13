Invasión masiva de insectos en balcones y casas en el AMBA

En las últimas horas, una extraña y masiva aparición de insectos en patios, balcones y dentro de casas invadió distintas zonas del AMBA , y generó preocupación e incertidumbre de qué es este bicho que circula.

El insecto que solo aparece en verano y daña las plantas del jardín

Ideal para ahuyentar insectos: el truco de reciclaje que está de moda y es furor en todos los hogares

Según las imágenes difundidas en redes sociales, residentes de distintos barrios compartieron su sorpresa y afirmaron que era la primera vez que veían un insecto de estas caracteristicas. Los bichos, de gran tamaño y aspecto llamativo, fueron vistos principalmente durante la noche , atraídos por las luces artificiales.

La situación se viralizó rápidamente en plataformas como X, donde los usuarios compartieron sus experiencias y fotografías:

Salí a la calle y está lleno de estos bichos horrendos. Algún experto que explique de dónde salió esta PLAGA pic.twitter.com/LpqumYFurt

“Nunca había visto este bicho en Buenos Aires , ¿ es una chinche de agua?” , escribió un usuario. Otros comentaron: “Salí a la calle y está lleno de estos bichos horrendos. ¿Algún experto que explique de dónde salió esta plaga? ” y “En mi casa también hay. ¡Está lleno!”

Debido a estas preguntas y dudas de los vecinos, un usuario respondió Ante el pánico, un usuario experto en la materia respondió y aclaró dudas: “Están migrando por el cambio de clima, más que nada por la tormenta y la lluvia, pero como se sienten atraídas a la luz artificial, está lleno por toda la ciudad. Les gusta el calor y la humedad. Son chinches de agua, no transmiten enfermedades, pero pican si las molestas.”

dios alguien comentó que tiene la casa llena y que es una invasión busqué acá y en efecto parece ser una plaga pero en teoria son beneficiosas?? pero parecen cucarachas y PICAN??? https://t.co/DJIuon0Q9a

Cómo es realmente el nombre de este extraño bicho

La invasión registrada en el centro y otras zonas de la ciudad involucró a insectos conocidos popularmente como “cucarachas de agua”. Sin embargo, los especialistas aclararon que no se trata de cucarachas, sino de chinches acuáticas gigantes, pertenecientes a la familia Belostomatidae.

Estos insectos habitan ambientes de agua dulce, como lagunas, arroyos y estanques. Son comunes en provincias litorales como Entre Ríos y conocidos en Paraguay como “chincha” o “picudo”.

Las chinches acuáticas son carnívoras, con un cuerpo aplanado y patas delanteras especializadas para cazar. Pueden medir hasta 12 centímetros. Tal y como describió el usuario de X, aunque pueden morder si se sienten amenazadas, no son venenosas ni representan un riesgo sanitario.

Por qué aparecieron en el AMBA

Según detallaron expertos al medio Campana Noticias, que el fenómeno se relaciona directamente con las condiciones climáticas de los últimos días. La combinación de altas temperaturas, elevada humedad y baja presión atmosférica asociada a las tormentas habría alterado su ciclo natural de vuelo y migración.

“La baja presión atmosférica asociada a la tormenta hizo que cayeran antes de tiempo. En lugar de descender en zonas rurales o campos, fueron atraídos por las intensas luces de la ciudad,” señalaron los especialistas, explicando el desvío de su hábitat natural.

También remarcaron que se trata de un fenómeno transitorio: “Son unos días; luego se morirán o regresarán a su hábitat natural.”