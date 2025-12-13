La Fundación ADN realizó la primera limpieza integral de un microbasural en Mendoza

La Fundación ADN realizó el jueves la primera limpieza integral del microbasural del Canal Papagayo, en el Barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza. Se trata del primer piloto integral de saneamiento de microbasurales en la provincia.
El primer operativo de limpieza juntó a voluntarios, empresas locales y la Municipalidad. Juntaron 100 bolsas de residuos y proyectan nuevas intervenciones.
La iniciativa, resultado de seis meses de trabajo dentro de la Mesa de Sostenibilidad, busca promover conciencia ambiental, impulsar políticas públicas de separación en origen y fomentar la gestión responsable de los residuos, además de recuperar espacios urbanos degradados.
Si bien la coordinación integral del operativo estuvo liderada íntegramente por la Fundación ADN y la Mesa de Sostenibilidad, el trabajo se desarrolló en articulación con la sociedad civil, el sector privado y el sector público.
Desde la Fundación señalaron que este piloto fue diseñado “para demostrar que cuando se combina propósito, organización y articulación multisectorial, los cambios son posibles y visibles en pocas horas”.
La organización destacó especialmente el compromiso de Mendonarte y Jóvenes por el Clima, organizaciones juveniles que encabezaron la participación ciudadana y cuyos voluntarios se presentaron desde temprano para colaborar en la intervención.
La Municipalidad de Mendoza acompañó la jornada con maquinaria y equipos de higiene urbana para organizar y ejecutar la remoción final de residuos, además de poner a disposición un equipo de preventores para monitorear la actividad.
También participaron compañías locales como Fundación Andesmar, Ambiental Mendoza S.A., Delfoi, Machena Ferretería Industrial, Delis Café Shop, MTA Café y Churrico, que colaboraron con desayunos y apoyo operativo.
“Fue verdaderamente emocionante ver a tantos jóvenes y empresas mendocinas unirse por un mismo objetivo. No siempre es fácil articular voluntades, pero hoy demostramos que cuando hay propósito, compromiso y trabajo serio, los resultados llegan”, expresó Victoria Abihaggle, directora ejecutiva de la Fundación ADN.
Los resultados fueron contundentes: se recolectaron 100 bolsas de residuos reciclables y otros materiales. Además, se encontraron prendas y calzado en buen estado, lo que abre la posibilidad de desarrollar programas de reutilización, donación y educación comunitaria sobre residuos textiles.
La Fundación también remarcó la necesidad urgente de fortalecer la educación ambiental e instalar contenedores diferenciados para evitar que los residuos reciclables se mezclen con los húmedos, generando focos de contaminación, malos olores y propagación de insectos.
“Esta limpieza es solo el comienzo: nuestro objetivo es que en 2026 podamos intervenir microbasurales en toda la provincia, combinando diagnóstico previo, educación ambiental, trazabilidad de residuos y puesta en valor del territorio. Invitamos a todas las empresas y municipios a sumarse para construir una Mendoza más sostenible e innovadora”, agregó Abihaggle.