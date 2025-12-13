La Fundación ADN realizó la primera limpieza integral de un microbasural en Mendoza

La Fundación ADN realizó el jueves la primera limpieza integral del microbasural del Canal Papagayo , en el Barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza . Se trata del primer piloto integral de saneamiento de microbasurales en la provincia.

La iniciativa, resultado de seis meses de trabajo dentro de la Mesa de Sostenibilidad , busca promover conciencia ambiental, impulsar políticas públicas de separación en origen y fomentar la gestión responsable de los residuos , además de recuperar espacios urbanos degradados.

Si bien la coordinación integral del operativo estuvo liderada íntegramente por la Fundación ADN y la Mesa de Sostenibilidad, el trabajo se desarrolló en articulación con la sociedad civil, el sector privado y el sector público.

Desde la Fundación señalaron que este piloto fue diseñado “para demostrar que cuando se combina propósito, organización y articulación multisectorial, los cambios son posibles y visibles en pocas horas”.

La organización destacó especialmente el compromiso de Mendonarte y Jóvenes por el Clima , organizaciones juveniles que encabezaron la participación ciudadana y cuyos voluntarios se presentaron desde temprano para colaborar en la intervención.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 12.15.33 La jornada contó con un puesto de hidratación permanente y elementos de seguridad para garantizar que todos pudieran trabajar en condiciones seguras. Gentileza

La Municipalidad de Mendoza acompañó la jornada con maquinaria y equipos de higiene urbana para organizar y ejecutar la remoción final de residuos, además de poner a disposición un equipo de preventores para monitorear la actividad.

También participaron compañías locales como Fundación Andesmar, Ambiental Mendoza S.A., Delfoi, Machena Ferretería Industrial, Delis Café Shop, MTA Café y Churrico, que colaboraron con desayunos y apoyo operativo.

“Fue verdaderamente emocionante ver a tantos jóvenes y empresas mendocinas unirse por un mismo objetivo. No siempre es fácil articular voluntades, pero hoy demostramos que cuando hay propósito, compromiso y trabajo serio, los resultados llegan”, expresó Victoria Abihaggle, directora ejecutiva de la Fundación ADN.

Los resultados fueron contundentes: se recolectaron 100 bolsas de residuos reciclables y otros materiales. Además, se encontraron prendas y calzado en buen estado, lo que abre la posibilidad de desarrollar programas de reutilización, donación y educación comunitaria sobre residuos textiles.

La Fundación también remarcó la necesidad urgente de fortalecer la educación ambiental e instalar contenedores diferenciados para evitar que los residuos reciclables se mezclen con los húmedos, generando focos de contaminación, malos olores y propagación de insectos.

“Esta limpieza es solo el comienzo: nuestro objetivo es que en 2026 podamos intervenir microbasurales en toda la provincia, combinando diagnóstico previo, educación ambiental, trazabilidad de residuos y puesta en valor del territorio. Invitamos a todas las empresas y municipios a sumarse para construir una Mendoza más sostenible e innovadora”, agregó Abihaggle.