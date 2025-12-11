Cómo lavar correctamente las toallas playeras: así se mantienen limpias y cómodas

Las toallas playeras son esenciales en el verano, pero el contacto con arena, agua salada y protector solar puede volverlas ásperas y con mal olor. Con una rutina de limpieza adecuada, podés mantenerlas suaves, limpias y cómodas por mucho más tiempo.
Entre las técnicas de limpieza del hogar más recomendadas, este método garantiza que tus toallas conserven color, textura y aroma.
1. Sacá la arena y prelavá antes del lavado principal
Antes de meter las toallas al lavarropas, sacudilas bien para eliminar la arena acumulada.
Si están muy impregnadas, enjuagalas primero con agua fría en la ducha o en un balde. Este paso evita que la arena dañe el tambor del lavarropas o deje residuos en otras prendas.
2. La limpieza ideal para mantener la suavidad
Usá agua tibia, jabón líquido neutro y una taza de vinagre blanco como suavizante natural. El vinagre elimina restos de protector solar, sales y humedad, dejando las toallas más esponjosas. Evitá usar suavizantes comerciales, porque con el tiempo reducen la absorción del tejido.
3. Cómo secarlas y guardarlas correctamente
Sacudilas nuevamente al sacarlas del lavarropas y secá al aire libre, pero sin sol directo para no dañar los colores. Si usás secarropas, elegí un ciclo corto y templado. Guardalas bien secas para prevenir hongos y olores a humedad.
Lavá las toallas playeras después de cada uso en la pileta o la playa. Mantenerlas limpias y libres de residuos te asegura comodidad, frescura y suavidad todo el verano, listas para acompañarte en cada día de sol.