11 de diciembre de 2025 - 14:30

Cómo lavar correctamente las toallas playeras: así se mantienen limpias y cómodas

Un método simple de limpieza para eliminar arena, protector solar y humedad, y mantener tus toallas de playa suaves y perfumadas.

Cómo lavar correctamente las toallas playeras así se mantienen limpias y cómodas (1)
Por Andrés Aguilera

Las toallas playeras son esenciales en el verano, pero el contacto con arena, agua salada y protector solar puede volverlas ásperas y con mal olor. Con una rutina de limpieza adecuada, podés mantenerlas suaves, limpias y cómodas por mucho más tiempo.

Leé además

segun la psicologia, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es caracteristico de estas personas

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente estables

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas emocionalmente estables

Por Andrés Aguilera

Entre las técnicas de limpieza del hogar más recomendadas, este método garantiza que tus toallas conserven color, textura y aroma.

1. Sacá la arena y prelavá antes del lavado principal

Antes de meter las toallas al lavarropas, sacudilas bien para eliminar la arena acumulada.

Si están muy impregnadas, enjuagalas primero con agua fría en la ducha o en un balde. Este paso evita que la arena dañe el tambor del lavarropas o deje residuos en otras prendas.

Cómo lavar correctamente las toallas playeras así se mantienen limpias y cómodas (2)

2. La limpieza ideal para mantener la suavidad

Usá agua tibia, jabón líquido neutro y una taza de vinagre blanco como suavizante natural. El vinagre elimina restos de protector solar, sales y humedad, dejando las toallas más esponjosas. Evitá usar suavizantes comerciales, porque con el tiempo reducen la absorción del tejido.

3. Cómo secarlas y guardarlas correctamente

Sacudilas nuevamente al sacarlas del lavarropas y secá al aire libre, pero sin sol directo para no dañar los colores. Si usás secarropas, elegí un ciclo corto y templado. Guardalas bien secas para prevenir hongos y olores a humedad.

Cómo lavar correctamente las toallas playeras así se mantienen limpias y cómodas (3)

Lavá las toallas playeras después de cada uso en la pileta o la playa. Mantenerlas limpias y libres de residuos te asegura comodidad, frescura y suavidad todo el verano, listas para acompañarte en cada día de sol.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco de limpieza mejora ventiladores en el hogar y rinde mejor en verano.

El truco casero para que el ventilador vuelva a tirar aire frío: se hace en 30 segundos y sin desarmarlo

Por Ignacio Alvarado
No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

Ritual de limpieza de verano: la forma de renovar la energía de tu casa para Navidad y Año Nuevo

Por Redacción
Aplicar estos métodos en casa, evita que las piezas se deterioren en poco tiempo.

Lave los cubiertos opacos de casa y déjelos brillantes como los de un restaurante

Por Lucas Vasquez
Anmat detectó que los productos se vendían sin registro ni habilitación, por lo que ordenó retirarlos del mercado como medida preventiva.

Anmat prohibió productos de una conocida marca de limpieza: qué detectaron y por qué los retiraron

Por Redacción Sociedad