Cómo lavar correctamente las toallas playeras: así se mantienen limpias y cómodas

Las toallas playeras son esenciales en el verano, pero el contacto con arena , agua salada y protector solar puede volverlas ásperas y con mal olor. Con una rutina de limpieza adecuada, podés mantenerlas suaves, limpias y cómodas por mucho más tiempo.

Entre las técnicas de limpieza del hogar más recomendadas, este método garantiza que tus toallas conserven color, textura y aroma.

Antes de meter las toallas al lavarropas, sacudilas bien para eliminar la arena acumulada .

Si están muy impregnadas, enjuagalas primero con agua fría en la ducha o en un balde. Este paso evita que la arena dañe el tambor del lavarropas o deje residuos en otras prendas.

Usá agua tibia , jabón líquido neutro y una taza de vinagre blanco como suavizante natural. El vinagre elimina restos de protector solar, sales y humedad, dejando las toallas más esponjosas . Evitá usar suavizantes comerciales, porque con el tiempo reducen la absorción del tejido.

3. Cómo secarlas y guardarlas correctamente

Sacudilas nuevamente al sacarlas del lavarropas y secá al aire libre, pero sin sol directo para no dañar los colores. Si usás secarropas, elegí un ciclo corto y templado. Guardalas bien secas para prevenir hongos y olores a humedad.

Lavá las toallas playeras después de cada uso en la pileta o la playa. Mantenerlas limpias y libres de residuos te asegura comodidad, frescura y suavidad todo el verano, listas para acompañarte en cada día de sol.