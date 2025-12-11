Renová la limpieza y la energía de tu casa: estás son las cosas que debes quitar en 2026

Renovar el orden y la limpieza del hogar al inicio del 2026 se vuelve un impulso claro para revisar los espacios cotidianos y liberar todo lo que bloquea la circulación de la energía vital. La práctica del Feng Shui ubica esta depuración como el fundamento para que las oportunidades materiales, afectivas y personales encuentren lugar real en la vida diaria.

La intención se orienta a observar qué objetos quedaron sin uso, qué cargas emocionales sostienen y cómo esa acumulación fija estados internos que ya no tienen sentido. También señala que cada elemento guardado define el modo en que se transita la casa y, por extensión, la vida. La revisión profunda aparece entonces como un proceso que invita a soltar con firmeza antes de que el nuevo ciclo avance .

El planteo central sostiene que la acumulación refleja temores, culpas o frustraciones que se mantienen por inercia . La limpieza energética se activa cuando esos objetos salen definitivamente del hogar y habilitan un flujo más claro. La ropa sin uso muestra apego y miedo a la falta, especialmente cuando permanece guardada “por si acaso” .

Donarla se vincula con la idea de circulación y con la frase “dar para que llegue más” , asociada a la abundancia. Los papeles viejos, resúmenes y documentos vencidos fijan problemas económicos pasados y sostienen preocupaciones que ya no corresponden.

El orden recomienda conservar solo lo necesario en formato digital y descartar lo que perdió utilidad . Los cosméticos, perfumes y medicamentos vencidos retienen energía sin movimiento y frenan impulsos físicos y emocionales.

Materiales necesarios

- Bolsas resistentes para descartar

- Cajas para clasificar donaciones

- Paños y trapos de limpieza

- Limpiador multiuso

- Escoba o aspiradora

- Música suave reproducida en cualquier dispositivo

- Vela blanca o de canela

Paso a paso

- Abrí ventanas y generá ventilación directa.

- Seleccioná un sector de la casa y reuní todos los objetos de ese espacio en una superficie accesible.

- Separá en tres grupos: lo que se queda, lo que se dona y lo que se desecha.

- Retirá primero la ropa sin uso y asignala inmediatamente a donación o descarte según estado.

- Reuní papeles, facturas, resúmenes y documentos vencidos y guardá solo los que tengan función actual.

- Juntá los cosméticos, perfumes y medicamentos vencidos y eliminá todo lo que no esté en condiciones.

- Revisá vajilla, utensilios y objetos de cocina y retirá cualquier pieza rota o descascarada.

- Identificá objetos vinculados a relaciones finalizadas y sacalos del espacio sin postergación.

- Probá electrodomésticos y separá los que no funcionan para reparación o descarte.

- Evaluá el estado del calzado y quedate solo con pares en buen estado.