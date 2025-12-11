11 de diciembre de 2025 - 16:57

Renová la limpieza y la energía de tu casa: estás son las cosas que debes quitar en 2026

El Feng Shui permite reordenar los espacios de tu hogar de manera sencilla. El proceso es ideal para el final del año.

No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

Foto:

WEB
Por Redacción

Renovar el orden y la limpieza del hogar al inicio del 2026 se vuelve un impulso claro para revisar los espacios cotidianos y liberar todo lo que bloquea la circulación de la energía vital. La práctica del Feng Shui ubica esta depuración como el fundamento para que las oportunidades materiales, afectivas y personales encuentren lugar real en la vida diaria.

Leé además

ni bicarbonato ni alcohol: como deshacerte de las mosquitas de tu cocina con este truco de limpieza

Ni bicarbonato ni alcohol: cómo deshacerte de las mosquitas de tu cocina con este truco de limpieza

Por Redacción
Anmat detectó que los productos se vendían sin registro ni habilitación, por lo que ordenó retirarlos del mercado como medida preventiva.

Anmat prohibió productos de una conocida marca de limpieza: qué detectaron y por qué los retiraron

Por Redacción Sociedad
Limpieza ropa nueva

Cuál es el criterio

La intención se orienta a observar qué objetos quedaron sin uso, qué cargas emocionales sostienen y cómo esa acumulación fija estados internos que ya no tienen sentido. También señala que cada elemento guardado define el modo en que se transita la casa y, por extensión, la vida. La revisión profunda aparece entonces como un proceso que invita a soltar con firmeza antes de que el nuevo ciclo avance.

Limpieza de Año Nuevo los objetos que hay que tirar a la basura antes que inicie el 2026 (1)

Por qué la acumulación impacta en casa

El planteo central sostiene que la acumulación refleja temores, culpas o frustraciones que se mantienen por inercia. La limpieza energética se activa cuando esos objetos salen definitivamente del hogar y habilitan un flujo más claro. La ropa sin uso muestra apego y miedo a la falta, especialmente cuando permanece guardada “por si acaso”.

Donarla se vincula con la idea de circulación y con la frase “dar para que llegue más”, asociada a la abundancia. Los papeles viejos, resúmenes y documentos vencidos fijan problemas económicos pasados y sostienen preocupaciones que ya no corresponden.

El orden recomienda conservar solo lo necesario en formato digital y descartar lo que perdió utilidad. Los cosméticos, perfumes y medicamentos vencidos retienen energía sin movimiento y frenan impulsos físicos y emocionales.

Limpieza dormitorio

Materiales necesarios

- Bolsas resistentes para descartar

- Cajas para clasificar donaciones

- Paños y trapos de limpieza

- Limpiador multiuso

- Escoba o aspiradora

- Música suave reproducida en cualquier dispositivo

- Vela blanca o de canela

Signos del zodíaco
Este signo es súper detallista con la limpieza del hogar.

Este signo es súper detallista con la limpieza del hogar.

Paso a paso

- Abrí ventanas y generá ventilación directa.

- Seleccioná un sector de la casa y reuní todos los objetos de ese espacio en una superficie accesible.

- Separá en tres grupos: lo que se queda, lo que se dona y lo que se desecha.

- Retirá primero la ropa sin uso y asignala inmediatamente a donación o descarte según estado.

- Reuní papeles, facturas, resúmenes y documentos vencidos y guardá solo los que tengan función actual.

- Juntá los cosméticos, perfumes y medicamentos vencidos y eliminá todo lo que no esté en condiciones.

- Revisá vajilla, utensilios y objetos de cocina y retirá cualquier pieza rota o descascarada.

- Identificá objetos vinculados a relaciones finalizadas y sacalos del espacio sin postergación.

- Probá electrodomésticos y separá los que no funcionan para reparación o descarte.

- Evaluá el estado del calzado y quedate solo con pares en buen estado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

Ritual de limpieza de verano: la forma de renovar la energía de tu casa para Navidad y Año Nuevo

Por Redacción
como lavar correctamente las toallas playeras: asi se mantienen limpias y comodas

Cómo lavar correctamente las toallas playeras: así se mantienen limpias y cómodas

Por Andrés Aguilera
Un truco de limpieza mejora ventiladores en el hogar y rinde mejor en verano.

El truco casero para que el ventilador vuelva a tirar aire frío: se hace en 30 segundos y sin desarmarlo

Por Ignacio Alvarado
Aplicar estos métodos en casa, evita que las piezas se deterioren en poco tiempo.

Lave los cubiertos opacos de casa y déjelos brillantes como los de un restaurante

Por Lucas Vasquez