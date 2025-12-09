9 de diciembre de 2025 - 16:20

Ni bicarbonato ni alcohol: cómo deshacerte de las mosquitas de tu cocina con este truco de limpieza

Las mosquitas, o moscas de la fruta, suelen ser un problema recurrente en cualquier hogar. Con este truco de limpieza podés resolverlo.

moscas de la fruta

Foto:

WEB
Por Redacción

Las mosquitas que aparecen en la cocina se transforman en un problema de limpieza persistente durante los meses de calor y afectan a quienes conviven con alimentos frescos y residuos orgánicos en el hogar. Estos pequeños insectos suelen asociarse con la humedad o la fruta, aunque su presencia se explica por la descomposición de restos de comida y desechos.

La situación se repite en viviendas de todo tipo y genera incomodidad por su rápida reproducción y su constante aparición sobre mesadas, fruteras y piletas. Frente a este escenario, existe un truco casero simple, económico y libre de químicos que permite eliminarlas de manera eficaz sin recurrir a productos industriales.

moscas en la fruta
Materiales necesarios

- Vinagre común o de manzana, ambos funcionan de la misma manera.

- Azúcar blanca o rubia.

- Detergente líquido para vajilla.

- Agua corriente.

- Trapo de limpieza limpio y seco.

- Esponja para superficies.

- Guantes de limpieza.

- Bolsa de residuos.

- Agua caliente para la limpieza previa.

Limpieza cocina

Paso a paso detallado

- Reunir todos los materiales antes de comenzar para evitar interrupciones durante la limpieza.

- Retirar de la mesada frutas maduras, envases abiertos y cualquier alimento que quede expuesto.

- Vaciar el tacho de basura y cerrar bien la bolsa para impedir que los olores sigan atrayendo insectos.

- Lavar el interior del tacho con agua caliente y detergente si presenta restos adheridos.

- Limpiar la pileta con detergente y esponja, prestando atención a los bordes y al desagüe.

- Dejar correr agua caliente por el desagüe durante unos segundos para arrastrar residuos.

- Pasar un trapo húmedo con detergente por la mesada, la cocina y las superficies cercanas.

- Secar bien todas las zonas limpiadas para eliminar humedad acumulada.

- Colocar el vaso o frasco sobre una superficie firme y estable.

- Verter tres cucharadas de vinagre dentro del recipiente.

- Agregar una cucharada de azúcar y dejar que se disuelva parcialmente.

- Incorporar una cucharada de detergente líquido.

- Completar el recipiente con agua hasta casi llenarlo.

- Mezclar suavemente con cuidado de no generar demasiada espuma.

moscas de la fruta
Cada acción apunta a reducir los elementos que atraen a estos insectos y a proteger las frutas en todo el verano.

Cada acción apunta a reducir los elementos que atraen a estos insectos y a proteger las frutas en todo el verano.

Detalles finales

- Ubicar el frasco destapado en la mesada o cerca del lugar donde se concentran las mosquitas.

- Evitar mover el recipiente para no alterar el efecto de la mezcla.

- Dejar actuar durante varias horas o durante toda la noche.

