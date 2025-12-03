Cómo aliviar la resaca tras beber alcohol: un video viral de Tiktok revela un método poco conocido

Tener resaca después de una noche de consumo excesivo es algo común, y en un video de Tiktok se explicó un método que podría ayudar a reducir sus efectos.

En un video publicado en TikTok, el especialista Álvaro Carmona mostró un producto habitual en muchos hogares y explicó por qué podría servir para mitigar los síntomas posteriores al consumo de alcohol. Su explicación detalla cómo el cuerpo metaboliza el alcohol y qué ocurre cuando ciertos procesos se saturan, generando la clásica resaca.

El creador de contenido compartió un frasco de acetilcisteína, un compuesto que normalmente se emplea para fluidificar secreciones bronquiales abundantes. A partir de ese ejemplo, desarrolló cómo actúa el organismo cuando entra en contacto con el alcohol y de qué forma se produce la acumulación de sustancias que provocan malestar.

Según Carmona, el hígado interviene inicialmente mediante la enzima alcohol deshidrogenasa, responsable de transformar el alcohol en acetaldehído. Este compuesto tóxico, al acumularse, genera inflamación, estrés oxidativo y, sumado a la deshidratación, los síntomas típicos de la resaca. Cuando esa vía primaria queda saturada, el organismo pone en marcha otros mecanismos, como la catalasa y el citocromo p450, aunque este último genera residuos conocidos como especies reactivas del oxígeno.

El bioquímico detalló que, para contrarrestar ese aumento de sustancias nocivas, el cuerpo recurre al glutatión, un antioxidante clave que puede disminuir tras una ingesta elevada de alcohol. En su explicación, señaló que la acetilcisteína forma parte de los elementos que ayudan al organismo en estos procesos, razón por la cual su mención llamó la atención entre los usuarios de redes sociales.

Según explica en el video, es en esta etapa donde interviene la acetilcisteína, a la que describe como un “precursor del glutatión”. Esta sustancia podría contribuir a reponerlo y, en consecuencia, mejorar la eliminación secundaria del alcohol en el organismo. Incluso menciona que existen ensayos clínicos en los que se ha dado alcohol a los participantes junto con esta molécula y, curiosamente, los efectos observados fueron mayores en mujeres que en hombres. Aun así, remarca que la evidencia disponible es todavía escasa. Y, entre risas, aclara que su explicación es meramente divulgativa, no una indicación médica: “Si querés, podés probar y después me contás. Pero yo no dije nada, no vaya a ser que digan que Álvaro fomenta tomar alcohol y automedicarse, que hoy en día cualquiera se ofende”.