Cómo preparar un repelente natural para proteger tu limonero o naranjo la mosca blanca y de ácaros

Los cítricos son un símbolo del jardín argentino: el limonero en maceta del balcón, el naranjo en el fondo de casa o el mandarino que da perfume en primavera. Sin embargo, cuando la mosca blanca o los ácaros se instalan en las hojas, el árbol deja de crecer, pierde brillo y la producción se frena.
Frente a este escenario, muchos aficionados a la jardinería recurren a un truco casero que funciona y no requiere productos químicos: el alcohol de ajo. Se trata de una preparación sencilla, económica y que actúa de manera rápida sobre dos de las plagas más comunes del patio doméstico.
La mosca blanca se alimenta de la savia y deja un polvillo blanquecino en el envés de las hojas. Su presencia provoca debilitamiento, caída prematura del follaje y aparición de fumagina. Los ácaros, por su parte, producen pequeños puntos amarillos y generan un aspecto apagado en la planta.
Ambos se reproducen con velocidad en climas cálidos y secos, una combinación habitual en buena parte del país. Por eso, contar con un método preventivo y efectivo resulta clave para mantener sanos a los cítricos durante todo el año.
El alcohol de ajo funciona como repelente natural gracias a su poder volátil y a su capacidad para alterar el ambiente donde prosperan estas plagas. No quema la planta, no deja residuos tóxicos y, cuando se aplica de manera correcta, puede marcar una diferencia notable en pocas semanas.
Además, es una preparación que se guarda durante meses sin perder eficacia, lo que permite tenerla siempre a mano. Prepararlo en casa es extremadamente simple y no requiere conocimientos previos.
Ingredientes para el alcohol de ajo
250 ml de alcohol etílico
5 o 6 dientes de ajo
Un frasco de vidrio con tapa
Paso a paso: cómo preparar alcohol de ajo
Pelar y machacar los ajos. Cuanto más triturados estén, más activos liberarán. No es necesario convertirlos en puré; basta con presionarlos para romperlos.
Colocar los ajos en el frasco y cubrirlos con alcohol. Asegurate de que queden completamente sumergidos.
Cerrar bien el recipiente para evitar que el alcohol se evapore.
Dejar macerar entre 4 y 7 días. Guardalo en un lugar fresco, lejos del sol directo. El líquido tomará un color ligeramente amarillento, señal de que está concentrado y listo para usar.
Colar la preparación y almacenar solo el líquido. Se conserva durante seis meses sin problemas.
Cómo usar el alcohol de ajo en limonero, naranjo y mandarino
Antes de aplicar el repelente, es fundamental realizar una dilución correcta: la mezcla pura es demasiado fuerte para usar directamente sobre las hojas.
Se debe colocar 1 cucharada del concentrado por cada litro de agua.
Una vez preparada la solución, se puede aplicar con un rociador. Lo ideal es hacer la pulverización a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando el sol fuerte para no irritar el follaje.
Cómo aplicar el repelente en los cítricos
Rociar el envés y el frente de las hojas, prestando especial atención a los brotes tiernos, donde las plagas suelen alimentarse.
Repetir cada 7 días durante un mes si ya hay presencia de mosca blanca o ácaros.
Como método preventivo, aplicarlo dos veces al mes en temporada cálida.
Evitar aplicarlo si se esperan lluvias en las siguientes 12 horas para que el producto no se lave.