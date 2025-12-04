Cómo preparar un repelente natural para proteger tu limonero o naranjo la mosca blanca y de ácaros

Con solo un ingrediente, tus plantas podrán crecer sanas con una preparación sencilla, económica y que actúa de manera rápida.

Los cítricos son un símbolo del jardín argentino: el limonero en maceta del balcón, el naranjo en el fondo de casa o el mandarino que da perfume en primavera. Sin embargo, cuando la mosca blanca o los ácaros se instalan en las hojas, el árbol deja de crecer, pierde brillo y la producción se frena.

Frente a este escenario, muchos aficionados a la jardinería recurren a un truco casero que funciona y no requiere productos químicos: el alcohol de ajo. Se trata de una preparación sencilla, económica y que actúa de manera rápida sobre dos de las plagas más comunes del patio doméstico.

La mosca blanca se alimenta de la savia y deja un polvillo blanquecino en el envés de las hojas. Su presencia provoca debilitamiento, caída prematura del follaje y aparición de fumagina. Los ácaros, por su parte, producen pequeños puntos amarillos y generan un aspecto apagado en la planta.

limonero apestado con ácaros Ambos se reproducen con velocidad en climas cálidos y secos, una combinación habitual en buena parte del país. Por eso, contar con un método preventivo y efectivo resulta clave para mantener sanos a los cítricos durante todo el año.

El alcohol de ajo funciona como repelente natural gracias a su poder volátil y a su capacidad para alterar el ambiente donde prosperan estas plagas. No quema la planta, no deja residuos tóxicos y, cuando se aplica de manera correcta, puede marcar una diferencia notable en pocas semanas.