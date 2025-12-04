Con la llegada del verano y las olas de calor extremo en Argentina, el aire acondicionado se convierte en el electrodoméstico más utilizado del hogar. Pero también es el que más impacto tiene en la factura de luz. Técnicos coinciden en que una sola decisión al usar el equipo puede aumentar el consumo hasta un 25% : la temperatura elegida.

El mayor error, según los especialistas en energía, es programar el aire acondicionado a 20 °C o menos , una práctica muy común en días de calor extremo.

Los ensayos muestran que:

Esto ocurre porque el compresor trabaja a máxima potencia para alcanzar un frío que muchas veces el ambiente ni siquiera necesita .

Configurar el aire a 20 °C aumenta el gasto total en torno al 25% , especialmente en equipos no Inverter.

Cada grado por debajo de 24–25 °C incrementa el consumo eléctrico entre 5% y 7% .

Los expertos recomiendan configurar el aire entre 24 °C y 26 °C , un rango que:

Quienes programan el aire acondicionado a esta temperatura pagan un 25% más en su factura (3)

mantiene el confort térmico,

evita resecar el ambiente,

reduce el esfuerzo del equipo,

optimiza el consumo energético.

En dormitorios por la noche, el modo Sleep ayuda a mantener la frescura sin gastar de más, especialmente si el aislamiento es bueno.

Cómo reducir el consumo eléctrico del aire acondicionado

Además de evitar temperaturas extremas, los técnicos aconsejan:

1. Elegir una ubicación correcta del equipo

Instalarlo lejos de fuentes de calor como lámparas, hornos o paredes expuestas al sol reduce el trabajo del compresor.

2. Usar iluminación LED

Las lámparas halógenas y fluorescentes suben la temperatura ambiente y hacen que el aire trabaje más.

3. Mantener filtros limpios

Un filtro sucio puede aumentar el consumo un 20%, según datos del ENRE.

4. Aprovechar la luz natural y ventilar de noche

Cuando la temperatura baja, abrir ventanas ayuda a refrescar ambientes sin electricidad.

5. Evitar fugas de aire frío

Cerrar puertas, bajar cortinas y tapar rendijas es clave para evitar pérdidas.

El mantenimiento, una pieza fundamental

Un aire acondicionado con mal mantenimiento trabaja más, se calienta y gasta más.

Los técnicos recomiendan:

Limpiar los filtros cada 15 a 20 días en verano.

Revisar el gas refrigerante una vez al año.

Mantener libre de obstrucciones la unidad exterior.

Esto no solo mejora el rendimiento, sino que prolonga la vida útil del equipo y evita fallas costosas.

Impacto ambiental: por qué importa la eficiencia

El uso responsable del aire acondicionado no solo reduce la factura de luz: también baja la carga sobre el sistema eléctrico y disminuye emisiones indirectas de CO.

Elegir temperaturas razonables y hábitos de consumo consciente es una de las formas más simples de reducir la huella energética del hogar.