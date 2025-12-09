Limpieza de Año Nuevo: los objetos que hay que tirar a la basura antes que inicie el 2026

El cierre de ciclo trae una energía especial que muchos usan para liberar , purificar , renovar y ordenar su ambiente. Antes de que empiece el año nuevo 2026 , distintas guías espirituales recomiendan una limpieza consciente que incluya revisar objetos cargados, algo que también destacan en diversas prácticas de astrología y energía que podés ver en el sitio de astrología y energía.

Esta mirada propone soltar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo.

Muchos rituales aconsejan comenzar por los elementos más simples: papeles viejos , cuentas atrasadas , anotaciones con preocupaciones y calendarios vencidos.

Estos objetos concentran vibraciones densas , representan tiempo detenido y bloquean la claridad mental. Eliminarlos es un gesto simbólico de renovación inmediata.

Las velas consumidas , especialmente las usadas durante momentos de estrés o cambios, guardan residuos emocionales.

Se considera que acumulan energía estancada, por lo que conviene descartarlas antes del inicio del 2026. Liberar estos restos abre espacio para nuevas intenciones.

3) Ropa dañada o sin vida energética

Las prendas rotas, descoloridas o que ya no usamos cargan una vibración de desgaste. En el esoterismo representan ciclos que ya cumplieron su función.

Soltarlas ayuda a sentir un verdadero renacimiento, dejando lugar a nuevas piezas que acompañen nuestro crecimiento.

4) Vajilla quebrada, espejos deteriorados y adornos rotos

Los objetos del hogar también tienen un peso energético. Las tazas astilladas, los espejos rayados o los adornos rotos simbolizan fracturas en la armonía familiar y pérdida de intención. Eliminarlos permite atraer una energía más coherente y luminosa para el inicio del año.

5) Objetos que simbolizan cargas emocionales

Aquí entran las carteras desgastadas, mochilas viejas o cajones llenos de cosas “por si acaso”. También recuerdos dolorosos, mensajes impresos o elementos ligados a etapas ya superadas. Descartarlos corta ciclos repetitivos y eleva la frecuencia personal para recibir lo nuevo.