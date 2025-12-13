ANMAT y SENASA emitieron una alerta sanitaria por una bacteria en un queso de una marca reconocida

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) emitió una alerta a la población sobre la detección de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote específico de queso de pasta blanda Cremón doble crema, de la reconocida marca La Serenísima. Aunque el producto ya se encuentra dentro de su fecha de vencimiento, existe un riesgo residual si fue conservado o congelado, especialmente para mujeres embarazadas y personas inmunosuprimidas.

La identificación se produjo en el marco de la vigilancia genómica realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”. Este laboratorio identificó un conglomerado de casos vinculados a muestras de queso de pasta blanda remitidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ).

El informe técnico de SENASA, con fecha del 9 de diciembre de 2025, detalló que la bacteria fue hallada en el producto Cremón doble crema, peso neto 500 g, lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con vencimiento el 11 de septiembre de 2025, producido por el establecimiento B-I-05184 de la firma MASTELLONE HNOS S.A., ubicado en Ruta nacional 5, Km 444, Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

Bajo la supervisión de SENASA, la empresa llevó a cabo una investigación interna para identificar el foco de contaminación y procedió a su eliminación.

Además, realizó el recupero de los quesos correspondientes al lote 2703 en todo el mercado nacional, con su posterior destrucción, e implementó medidas adicionales de control para evitar nuevos incidentes.

Qué riesgo tiene la Listeriosis

La Listeriosis es una infección causada por la ingestión de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, un microorganismo que se encuentra tanto en el agua como en el suelo. Esta bacteria tiene la capacidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina por el calentamiento o cocción de los alimentos.

Los alimentos que más frecuentemente son involucrados en los brotes de enfermedad son fiambres y embutidos a base de carnes y aves, lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, vegetales crudos y pescados crudos y ahumados.

Cuáles son los principales síntomas

La sintomatología es variable. Puede manifestarse con síntomas leves similares a la gripe, como escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor abdominal. En cuadros más graves, puede derivar en meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período máximo de incubación puede ser de setenta días, con un promedio de tres semanas.

No todas las personas que consumen alimentos contaminados desarrollan la infección. El riesgo depende del estado del sistema inmunológico de cada individuo. Los grupos más vulnerables son las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores y las personas con defensas bajas, como quienes viven con VIH, cáncer o reciben tratamientos inmunosupresores. En el caso del embarazo, la listeriosis puede transmitirse al bebé a través de la placenta y provocar parto prematuro, aborto o complicaciones en el recién nacido.

La ANMAT recomendó que quienes tengan en su poder el lote 2703 del queso Cremón doble crema, peso neto 500 g, ya sea fraccionado o congelado, se abstengan de consumirlo.