Sábado caluroso en Mendoza y alerta amarilla por tormentas hacia la noche

El pronóstico anticipa altas temperaturas durante el día y probabilidad de tormentas en varios sectores de la provincia.

Este sábado presenta una jornada calurosa en Mendoza, la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 20°C.

Para este sábado está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

El pronóstico del tiempo indica que el día de hoy la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 20°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la noche que afectará a San Rafael, General Alvear, San Martín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia.

mapa_alertas (1) Pronóstico extendido en Mendoza Para el domingo se prevé una jornada mayormente nublada, con posibilidades de lluvias persistentes y un marcado descenso de la temperatura. La máxima rondará los 20 °C y la mínima los 18 °C.

En tanto, el lunes se prevé una jornada con mejora del tiempo y un ascenso de la temperatura en Mendoza. La máxima alcanzará los 29 °C y la mínima será de 12 °C.