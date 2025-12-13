13 de diciembre de 2025 - 08:31

Sábado caluroso en Mendoza y alerta amarilla por tormentas hacia la noche

El pronóstico anticipa altas temperaturas durante el día y probabilidad de tormentas en varios sectores de la provincia.

Este sábado presenta una jornada calurosa en Mendoza, la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 20°C.

Este sábado presenta una jornada calurosa en Mendoza, la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 20°C.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Licenciada Elvira Calle de Antequeda, nieta del fundador de diario Los Andes, Adolfo Calle y durante décadas figura de peso y de notable respeto a nivel provincial y nacional, es recordada por el diplomático español Ángel Manuel Ballesteros García.

Elvira Calle y mis recuerdos mendocinos

Por Ángel Manuel Ballesteros García
Flavio Kristich, de Kristich Desarrollos, en la obra de la Torre Le Pilier.

Flavio Kristich: "El crédito UVA es la herramienta que puede devolverle volumen al desarrollo inmobiliario"

Por Soledad Gonzalez

El pronóstico del tiempo indica que el día de hoy la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 20°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la noche que afectará a San Rafael, General Alvear, San Martín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia.

mapa_alertas (1)

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el domingo se prevé una jornada mayormente nublada, con posibilidades de lluvias persistentes y un marcado descenso de la temperatura. La máxima rondará los 20 °C y la mínima los 18 °C.

En tanto, el lunes se prevé una jornada con mejora del tiempo y un ascenso de la temperatura en Mendoza. La máxima alcanzará los 29 °C y la mínima será de 12 °C.

Para el martes, el aumento de temperaturas continuará, con una máxima de 32 °C y una mínima de 14 °C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los festejos del día del hincha de Boca en Mendoza

Galería de fotos: los efusivos festejos del día del hincha de Boca en pleno centro de Mendoza

Por Redacción Deportes
Alerta por tormentas este sábado en Mendoza

Emiten una alerta por tormentas para este sábado en Mendoza: a qué hora y las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
Orquesta Internacional de Guitarras en Mendoza.

Orquesta Internacional de Guitarras: Dos jornadas inmersivas en Mendoza con Música en Movimiento

Por Carina Bruzzone
Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato: las imágenes del pichón

Por Redacción Sociedad