Por intento de homicidio, detuvieron e imputaron al padrastro de un niño internado con lesiones cerebrales

Cristian Gonzalo Fragapane Gómez fue imputado durante la mañana de hoy por el delito de homicidio simple calificado por alevosía en grado de tentativa . De acuerdo a la investigación llevada adelante por la fiscal Florencia Díaz Peralta , el hombre está señalado como el presunto autor de los maltratos físicos contra un niño de un año y 9 meses , quien se encuentra internado desde el 10 de abril en el Hospital Notti .

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Los ataques -y que derivaron en la internación del pequeño con inminente riesgo de vida- habrían tenido lugar en una vivienda de Luján de Cuyo. Ni bien se conoció el aberrante episodio, desde el entorno del padre del nene habían señalado a la madre (están separados) y a su actual pareja como responsables de las agresiones.

En los días posteriores a la internación, la Justicia dispuso una medida de restricción de acercamiento para la madre y el padrastro del niño ; y que ahora se complementa con la imputación de Fragapane Gómez como presunto autor de las agresiones.

Un niño de un año y 9 meses está internado con lesiones cerebrales por maltratos

El viernes 10 de abril, un niño de 1 año y 9 meses ingresó a la guardia de urgencia del hospital Notti. Allí los médicos constataron que había llegado con lesiones cerebrales, por lo que desde ese hospital pediátrico denunciaron ante la Justicia de Mendoza un presunto episodio de violencia contra el niño. S

Según informaron, el niño presentaba severas lesiones compatibles con lo que se conoce como "síndrome de zamarreo" y que tiene que ver con las consecuencias que presenta la víctima ante evidentes y reiterados episodios de sacudones violentos a los que es sometida.

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Apuntan a la madre y el padrastro por los maltratos

Dentro de la poca información que trascendió del episodio, familiares del padre del niño -y el propio hombre- acusaron a la madre del pequeño por el presunto maltrato.

Sus progenitores están separados y el niño vive con la mujer y la pareja de ella (Fragapane), sobre quienes se dictó una medida de restricción de acercamiento durante la mañana de hoy a raíz de la denuncia.

Luego de la presentación judicial del hospital pediátrico ubicado en Guaymallén se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y al Programa Provincial de Maltrato infantil (PPMI) para hacer un seguimiento detallado de la situación del niño y los vínculos con sus padres.

Incluso, se supo que hace unos meses el pequeño ya había estado internado en ese nosocomio de referencia. El pequeño permanece internado en el Notti y su pronóstico es delicado.